Bild: AegeanBlue/Getty Images Die digitale Hausapotheke: Auch durch kleine Alltagshelfer, die allen zur Verfügung stehen, lässt sich die Qualität der Eignungsdiagnostik verbessern.

Die aufgeregten Debatten um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Personalauswahl sind einer Ernüchterung gewichen. Vieles lässt sich nicht so schnell einsetzen wie gedacht. Einiges ist auch zu hoch gegriffen in der Wirkung. Ein pragmatischer Blick zeigt aber, dass sich KI auch einfacher nutzen lässt – und so manch digitales Tool sogar ohne KI große Unterstützung bringt. Manchmal macht schon Excel den entscheidenden Unterschied.