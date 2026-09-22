Ist das Arbeitszeit oder Freizeit? Einheitliche Regelungen und ein konsequenter Umgang mit Konflikten sind bei hybriden Arbeitsformen besonders wichtig.

Bild: Anne Moffat/Kintzing/Connected Archives Ist das Arbeitszeit oder Freizeit? Einheitliche Regelungen und ein konsequenter Umgang mit Konflikten sind bei hybriden Arbeitsformen besonders wichtig.

Hybride Arbeitsmodelle wie Homeoffice oder Mobilarbeit sind in vielen deutschen Unternehmen Alltag. Laut dem Ifo-Institut arbeiteten im Februar 2026 rund 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland zumindest teilweise von zu Hause. Zugleich nehmen arbeitsrechtliche Konfliktfelder zu: Bei einer Umfrage des Jobportals Indeed gaben 27 Prozent der Arbeitnehmenden an, dass ihnen mehr Homeoffice-Tage zugestanden werden, als offiziell erlaubt und 28 Prozent hielten ihren Onlinestatus im Homeoffice künstlich auf "anwesend". In einer Studie aus dem Jahr 2024 gaben 13 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an, ihre Arbeitszeit nicht regelmäßig zu erfassen.

Mit diesen Konflikten wächst der Wunsch vieler Arbeitgeber, Beschäftigte dauerhaft oder teilweise ins Büro zurückzuholen. Laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung berichten mehr als ein Drittel der Arbeitnehmenden, die auch im Homeoffice arbeiten, dass ihr Arbeitgeber vermehrt Präsenz im Büro anordnet. Wie Arbeitgeber auf ...