Betriebliche Weiter­bildung soll dazu bei­tragen, dass Mit­ar­bei­tende ihre Auf­gaben schneller, besser oder überhaupt erledigen können. Doch nicht immer bekommen Beschäftigte das passende Training, das wirk­lich ihre Arbeits­ergeb­nisse verbessert. Feld­experi­mente in einem großen Technologieunter­nehmen geben Hinweise, inwiefern People Analytics mithilfe von Daten und Auto­ma­ti­sierung dabei helfen kann.

In Zeiten von Fachkräftemangel und technologischer Veränderung gewinnt kontinuierliche und passgenaue Weiterbildung für viele Firmen an Bedeutung. Unternehmen investieren deshalb hohe Summen in digitale Lernplattformen mit neuen und innovativen Lernformaten. Allerdings dienen diese Plattformen nicht mehr ausschließlich dazu, digitale Trainings anzubieten. Unternehmen können damit auch Lerndaten ihrer Mitarbeitenden sammeln. Die Hoffnung dahinter: Lerninhalte und Trainings schneller und besser zuteilen zu können. Trafen Unternehmen in der Vergangenheit Entscheidungen über Weiterbildung noch selten datenbasiert, sind die Erwartungen an die "Vermessung des Lernens" nun so hoch wie nie zuvor. Ein Blick in die Forschung und Anwendung von People Analytics zeigt, dass Daten aus Fähigkeits- und Persönlichkeitstests beispielsweise bei der Personalauswahl hilfreich sein können. Ob es allerdings für die Weiterbildung sinnvoll ist, Führungskräften mitzuteilen, welche Mitarbeitenden wann, wie oft u...