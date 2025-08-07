Die Post bewegt sich im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und Markt, zwischen analogem Kerngeschäft und digitaler Transformation, zwischen Fachkräftemangel und steigendem Veränderungsdruck.

Bild: Schweizerische Post AG Die Post bewegt sich im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und Markt, zwischen analogem Kerngeschäft und digitaler Transformation, zwischen Fachkräftemangel und steigendem Veränderungsdruck.

Bei der Schweizerischen Post AG ist Learning & Development eine tragende Säule und früh­zeitig in Strategie­prozesse einge­bunden, um möglichst viel Wirksamkeit und Zukunfts­fähigkeit zu erreichen.

Die Schweizerische Post AG ist ein Unternehmen mit öffentlichem Auftrag, wirtschaftlich eigenständig und mit einer langen Geschichte als lernende Organisation. Bereits im Jahr 1999 wurde sie im Fachmagazin "The Systems Thinker" als Beispiel für systemisches Lernen porträtiert. Damals befand sich die Post im Wandel von der staatlichen Behörde zum marktorientierten Dienstleister und es stand die Frage im Zentrum, wie Führung neu gedacht und Lernen nicht auf Weiterbildungen beschränkt, sondern in die Organisation eingebettet werden kann.

Ein Vierteljahrhundert später ist der Wandel deutlich vorangeschritten. Lernen ist breiter verankert, das Führungsverständnis orientiert sich an Strategie und Zielkultur und die Kundennähe ist in den Fokus gerückt. Gleichzeitig ist der Kontext anspruchsvoller geworden. Die Post bewegt sich im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und Markt, zwischen analogem Kerngeschäft und digitaler Transformation, zwischen Fachkräftemangel und steigendem Veränder...