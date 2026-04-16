Im Arbeitsalltag treffen wir immer wieder auf Situationen, die uns ärgern – und wünschen uns, es wäre nicht so. Doch unter den richtigen Umständen kann Ärger sogar Energie freisetzen und die Leistungsfähigkeit steigern. Wie ein konstruktiver Umgang gelingt.
Die Entscheidung fällt beiläufig im Teammeeting: Das Projekt, in das einige Teammitglieder viel Zeit gesteckt haben, ist plötzlich "strategisch nicht mehr relevant". Keine Möglichkeit für Rückfragen, keine Erklärung, nur der nächste Agendapunkt. Die betroffenen Personen ärgern sich, doch lassen sich nichts anmerken. Schließlich gilt Ärger im beruflichen Kontext häufig als unprofessionell. Doch verschwunden ist das Gefühl dadurch nicht. Ärger entsteht unter anderem, wenn Erwartungen enttäuscht werden – und wo Menschen zusammenarbeiten, sind solche Situationen kaum zu vermeiden. Die entscheidende Frage ist, wie Führungskräfte und Teams damit umgehen.
Konflikte am Arbeitsplatz: Wie Ärger entsteht
Laut der Personal- und Konfliktberaterin Birte Spreckelsen kommt Ärger in jedem Unternehmen hin und wieder vor. "Zum Beispiel, wenn es wiederholt zu Störungen in übergreifenden Abläufen kommt, eine Erwartung nicht erfüllt wird oder jemand in einer Art und Weise mit mir gesprochen hat, die mir nicht...
-
Die besten Business Schools für Master in Management
49
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
34
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
29
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
261
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
24
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
20
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
19
-
Skill Management heißt Fähigkeiten identifizieren, einsetzen und entwickeln
17
-
So gelingt generationsübergreifende Führung
17
-
Sieben Tipps für den Start in eine Führungsposition
17
-
Jetzt auf den Coaching- und Training-Award des DVCT bewerben
15.04.2026
-
Microlearning: Beispiele, Nutzen und Kosten im Überblick
10.04.2026
-
Kompetenzmangel in Cybersicherheitsteams gefährdet Unternehmen
09.04.2026
-
Podcast Folge 78: Lernreise mit Managementlegende Hermann Simon
07.04.2026
-
KI dominiert den Bildungsmarkt – und verschiebt Kräfteverhältnisse
01.04.2026
-
KI und Transformation im Mittelpunkt der ZP Nord 2026
31.03.2026
-
Lern-Empowerment statt Pflichtprogramm
27.03.2026
-
Debattierkurse zur Führungskräfteentwicklung
26.03.2026
-
"Team Human x AI" als Leitmotiv für Lernstrategien
25.03.2026
-
Wenn Lernen plötzlich überall ist
25.03.2026