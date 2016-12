Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau

Der Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft hat nach schwankendem Verlauf in den Vormonaten im August einen neuen Rekord erreicht. "Unbeeindruckt von den Turbulenzen an den Aktienmärkten und den verhaltenen Geschäftserwartungen steigt der Bedarf von Unternehmen und Verwaltungen im August auf hohem Niveau weiter an", stellte die Bundesagentur für Arbeit (BA) fest.Weiter