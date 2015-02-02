Uta Breiling HR Business Partner bei Wincor Nixdorf

Personalie

Im Zuge der Neuaufstellung der Human Resources beim IT-Dienstleister Wincor Nixdorf ist Uta Breiling seit Anfang des Jahres als HR Business Partner weltweit für die Divisions Banking und Retail verantwortlich.

Breiling war zuletzt HR Director beim IT-Beratungsunternehmen Steria Mummert Consulting in Deutschland.

Wincor Nixdorf ist ein Anbieter für IT-Lösungen und Services für Retailbanken und Handelsunternehmen und erwirtschaftet nach eigenen Angaben mit rund 9.000 Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern jährlich einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.

