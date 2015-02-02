Uta Breiling HR Business Partner bei Wincor Nixdorf

Uta Breiling ist HR Business Partner bei Wincor Nixdorf
Breiling war zuletzt HR Director beim IT-Beratungsunternehmen Steria Mummert Consulting in Deutschland.
Wincor Nixdorf ist ein Anbieter für IT-Lösungen und Services für Retailbanken und Handelsunternehmen und erwirtschaftet nach eigenen Angaben mit rund 9.000 Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern jährlich einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.
