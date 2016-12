Susanne Pritzl verantwortet HR bei DB Kommunikationstechnik

29.03.2012 | Personalszene

Susanne Pritzl ist seit Januar neue Personalleiterin West sowie Leiterin Personalentwicklung bei der DB Kommunikationstechnik GmbH. In ihrer neuen Funktion ist die 44-Jährige für 750 Mitarbeiter in der Personalbetreuung und 3.300 in der Personalentwicklung verantwortlich.

Pritzl war zuletzt bei der DB Netz AG als Personalleiterin der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) beschäftigt. Vor ihrem Wechsel zur DB Netz AG 2006 war sie zwei Jahre als freiberufliche Personalberaterin tätig. Zuvor arbeitete die gelernte Bankkauffrau zehn Jahre bei der VR-Bank Mainz eG, wo sie wesentlich am Aufbau der Personalabteilung beteiligt war, welche sie ab 2001 auch leitete. Ihre ersten Berufsjahre absolvierte Susanne Pritzl als Kreditsachbearbeiterin bei der Bau- und Bodenbank AG sowie in der Mainzer Volksbank eG.