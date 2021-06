Studienaufruf: Wohin entwickelt sich HR?

Durch die Digitalisierung und neue Arbeitswelten steigen die Anforderungen, die Mitarbeitende und Management an HR stellen. Wie verändert sich dadurch die Arbeit von HR? Wie müssen Strukturen, Rollen und Auftrag angepasst werden? Diesen Fragen widmet sich eine gemeinsame Studie von Haufe, der FOM Hochschule und des Personalmagazins. Machen Sie mit!

Die Erwartungen an das Personalmanagement haben sich insbesondere in den letzten Monaten stark gewandelt - weg von administrativen Aufgaben hin zu einer Service-Einrichtung. Doch wie sieht das Zielbild für die HR-Arbeit von morgen genau aus? Was muss HR künftig leisten?

Welche Erwartungen stellen Sie an HR?

Um diese Fragen geht es in der Studie "Von HR-Administration zu HR-Service Experience?", die von Haufe unter wissenschaftlicher Begleitung von Professor Dr. Gottfried Richenhagen von der FOM Hochschule für Ökonomie und Management durchgeführt wird. Für die Studie werden erstmals auch Führungskräfte und Mitarbeitende außerhalb des HR-Bereichs zu ihren Erwartungen und der Rolle von HR befragt. Ziel ist es, ein Gesamtbild zu erhalten, wohin die Reise für HR in unsicheren Zeiten führen könnte.

Bitte nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und teilen Sie uns Ihre Erwartungen an HR mit. Sichern Sie sich damit die Studienergebnisse, die Ihnen fundierte Ableitungen für Ihre Praxisfragen liefern.

Hier gelangen Sie zur Befragung "Von HR-Administration zu HR-Service Experience?"