Recruiting Summit 2020: Trends, Tools und Talente

Ständig kommen neue Recruiting-Plattformen und -Kanäle auf den Markt. Immer mehr Angebote versprechen Erleichterungen bei der Personalsuche. Aber was unterstützt Recruiter wirklich? Einen Überblick über sinnvolle Tools, Technik und Methoden gibt der Recruiting Summit 2020.

Bewerbermanagement-Software, Programmatic Advertising, Chatbots und jetzt auch noch Google for Jobs: Das Recruiting im Jahr 2020 ist digitalisiert. Aber all die Technik, die Recruiter entlasten soll, stellt diese zunächst vor zahlreiche Herausforderungen: Wie finden sie die passende Software für ihre spezifischen Anforderungen? Wie müssen die Prozesse aufgesetzt werden, damit alles optimal funktioniert? Welche Techniktrends sind sinnvoll und welche stellen pure Hypes dar, die man links liegen lassen sollte? Und nicht zuletzt: Wo finden Recruiter heute die passenden Talente?

Wohin entwickelt sich der Recruiting-Markt?

Antworten auf diese Fragen will der Recruiting Summit der Zeitschrift "Werben und Verkaufen" am 6. Februar im Süddeutschen Verlag in München geben. In der Keynote gibt Robindro Ullah von Trendence einen Ausblick, wohin sich der Bewerbungsmarkt entwickelt und welche Innovationen Personaler im Blick behalten sollten. Wie Stellenanzeigen fit für Google for Jobs werden, erläutert Alexander Teufel von der Agentur Teufels. Matthias Olten von Jobware zeigt auf, wie Personaler den Erfolg ihres Recruitings messen können.

Welche Tools und Methoden helfen in der Praxis?

In einer "Guided Discussion" gehen Johanna Hartz von Wollmilchsau und Ute Neher von der Deutschen Telekom der Frage nach, wie viel Automatisierung und Künstliche Intelligenz das Recruiting verträgt. Weiterhin befasst sich Robin Brohl von Heldenmood mit den "Todsünden in der Bewerberauswahl" und Stefanie Gerhardt und Felix Hummel zeigen, wie DHL mit Influencer-Marketing sich eine junge Zielgruppe erschließen konnte. Simon Zicholl von Westpress und Raoul Fischer von Storyworks stellen Praxisbeispiele von den Personalmarketing Innovation Awards 2019 vor, die verdeutlichen, wie Unternehmen mit spannenden Recruiting-Ideen die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe gewinnen können.

Vier Workshops, von denen jeweils zwei zeitgleich stattfinden, befassen sich mit praxisnahmen Fragestellungen von Software-Auswahl bis Programmatic Job Advertising.

