Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in unseren Personalien des Monats. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Margret Suckale übernimmt nach ihrem Ausscheiden bei der BASF nun einen Aufsichtsratposten bei der Heidelberg Cement AG. Mit Eberhart Zorn erhalten rund 260.000 Soldaten einen neuen Personalverantwortlichen im Verteidigungsministerium.

Die ehemalige Personalchefin von BASF und der Deutschen Bahn, Margret Suckale (61), zieht als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Heidelberg Cement AG ein. Sie folgt auf Alan Murray. Die Bestellung von Suckle ist befristet bis zur Nachwahl durch die nächste Hauptversammlung im Mai 2018. Suckale war bis Mai 2017 im Vorstand der BASF SE. Zu ihrem Nachfolger als Arbeitsdirektor dort wurde Michael Heinz berufen.

Margret Suckale übernimmt einen Aufsichtsratsposten bei Heidelberg Cement. Bild: BASF

Verteidigungsministerium mit neuem Personalverantwortlichen

Eberhart Zorn (57) ist seit kurzem Leiter der Abteilung Personal im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin. Er hat damit die Verantwortung für rund 260.000 Soldaten und zivile Beschäftigte. Der Generalleutnant folgt auf Vizeadmiral Joachim Rühle.

Neuer Personalvorstand bei Datev

Julia Bangerth (44) wird im Juli 2018 als Personalvorstand bei Datev auf Jörg von Pappenheim (64) folgen. Sein Vertrag endet zum 30.6.2018 nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit plangemäß. Bangerth, die bereits seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Personal ist, wird neben Diana Windmeißer (Finanzen) die zweite Frau im Vorstand sein. Zuvor arbeitete sie beim Consulting- und Engineering-Unternehmen Pöyry PLC unter anderem als Vice President HR Central Europe.

Julia Bangerth wird Personalvorstand bei Datev. Bild: Fotostudio T.W. Klein

Neuer Head of HR bei Orpea

Markus Rein hat den Posten als Head of Human Resources & Labour Law beim Pflegedienstleister Orpea am 1. September übernommen. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 11.000 Mitarbeiter. Die Stelle wurde neu geschaffen, um die HR-Funktionen zu bündeln. Vor seinem Wechsel war Rein bei Eurowings Aviation tätig. In seiner neuen Position berichtet er an Erik Hamann, CEO der Orpea Deutschland GmbH.

Suchanek wird Chief HR Officer bei GfK

Jutta Suchanek übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene Position als Chief HR Officer beim Marktforschungsunternehmen GfK und wird Mitglied des Executive Leadership Teams. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 13.000 Mitarbeiter. Suchanek kommt von der WMF Group, wo sie ebenfalls die Position des Chief HR Officers inne hatte und Mitglied des Executive Leadership Teams war. Davor war sie in leitenden HR-Positionen bei Syngenta.

Jung legt Vorstandsmandat bei der Südwestbank nieder

Voraussichtlich zum Jahresende 2017 will Wolfgang Jung (59), Personalvorstand bei der Südwestbank, sein Mandat vorzeitig niederlegen. Sein Vertrag läuft noch bis Juli 2018. Jung ist seit 2009 im Vorstand der Bank und verantwortet neben dem Bereich Personal und Recht unter anderem die Ressorts Compliance und Geldwäsche. Bevor Jung zur Südwestbank kam, war er in leitenden Funktionen bei der Dresdner Bank, der Baden-Württembergischen Bank und beim LBBW-Konzern.

Wolfgang Jung will sein Mandat bei der Südwestbank Ende 2017 niederlegen. Bild: Südwestbank AG

Wechsel im Vorstand der Howoge

Thomas Felgenhauer (43) ist seit dem 15. September kaufmännischer Geschäftsführer der Howoge Wohnungsbaugesellschaft. Er leitet das landeseigene Berliner Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführerin Stefanie Frensch und verantwortet unter anderem das Personal des Unternehmens. Außerdem hat Felgenhauer die Leitung des Tochterunternehmens Howoge Servicegesellschaft mbH übernommen.

Hoffbauer übernimmt Personalleitung im Kreis Bergstraße

Die Abteilung Personal und Organisation der Bergsträßer Kreisverwaltung ist ab sofort unter der Leitung von Barbara Hoffbauer. Sie übernimmt von Diana Stolz, die zur Ersten Kreisbeigeordneten gewählt worden ist. Hoffbauer war zuvor unter anderem als Personalleiterin bei der Deutsche Telekom Immobilien und Service GmbH. Zuletzt war sie Geschäftsführerin des Presonaldienstleisters Kepos.

Randstad mit neuer Führungsspitze

Richard Jager wird neuer Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland. Er folgt auf Eckard Gatzke, der den Personaldienstleister zum Ende des Jahres verlässt. Jager begann seine Karriere im Jahr 1997 bei Randstad Niederlande als Consultant. Zuletzt war er Managing Director Global Client Solutions der Randstad Holding.

Richard Jager wird neuer Vorsitzender beim Personaldienstleister Randstad. Bild: Randstad

Neue Head of Global HR bei RHI-Magnesita

Simone Oremovic wird Head of Global HR bei RHI-Magnesita. Das Unternehmen der Feuerfestindustrie wird durch die Fusion des österreichischen Konzerns RHI und der brasilianischen Magnesita bis Ende Oktober entstehen und zusammen 7.500 Mitarbeiter beschäftigen. Oremovic tritt die Position zum 15. November an und wird Mitglied des Executive Management Teams des neuen Unternehmens. Michael Merzbach, bisher Personalleiter der RHI AG, bleibt im Unternehmen und wird sich auf die operative Umsetzung der Integrationsmaßnahmen fokussieren.

Canyon holt Röttgen

Jörg Röttgen (40) ist seit dem 1. September Director Human Resources bei der Canyon Bicycles GmbH. Er berichtet an Lothar Arnold, den Managing Director. Der Fahrradhersteller beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 800 Mitarbeiter. Röttgen war zuvor unter anderem für Calderys und Reuther Verpackungen tätig.

Romes wechselt in die Beratung

Zum 1.1.2018 wird Kai Romes Geschäftsführer des Personaldienstleisters Dimension 21. Derzeit ist er Personalleiter, Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung beim Handelskonzern Brüder Schlau und für rund 7.200 Mitarbeiter verantwortlich. Bei Dimension 21 soll er sich auf die Themen Change und Lead sowie Recruiting-Service und Placement konzentrieren.

SBB Cargo Deutschland mit neuem Personalreferenten

Kevin Sonder (24) ist ab sofort Personalreferent bei der SBB Cargo Deutschland GmbH mit Sitz in Duisburg. Das Unternehmen beschäftigt hierzulande nach eigenen Angaben rund 180 Mitarbeiter. Sonder folgt auf Claudia Nickel, die das Unternehmen verlassen hat.