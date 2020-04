Online-Umfrage: Ist das klassische Recruiting am Ende?

Studienaufruf: New Work in einer Bewährungsprobe?

Homeoffice, Kurzarbeit, Krisenmanagement: Wie verändert das Coronavirus die Arbeitswelt? Kommt der erhoffte Anschub für neue Arbeitsformen? Oder fällt New Work im Krisenmanagement unter den Tisch? Beteiligen Sie sich an der Studie "New Work in einer Bewährungsprobe". Weiter