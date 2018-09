Stefanie Tebbe ist seit Kurzem Personalvorstand und Arbeitsdirektorin bei der Postbank Filialvertrieb AG. Zusätzlich leitet sie den Bereich Business Center Personal der Deutschen Postbank. Sie folgt auf Anja Marzuillo.

Stefanie Tebbe ist seit Kurzem Personalvorstand und Arbeitsdirektorin bei der Postbank Filialvertrieb AG. Zusätzlich leitet sie den Bereich Business Center Personal der Deutschen Postbank. Sie folgt auf Anja Marzuillo.

Marzuillo ist als Personalleiterin zur Nord/LB Norddeutsche Landesbank gewechselt. Tebbe (46) berichtet in ihrer neuen Position an den Vorstand Ressourcen und CAO, Ralf Stemmer, und in der funktionalen Berichtslinie an HR Advisory der Deutschen Bank.

Zuvor war Tebbe bei der Deutschen Postbank Abteilungsleiterin des Stabes Ressourcen. Vor ihrem Wechsel zur Postbank war sie für die Deutsche Post in verschiedenen Personalfunktionen tätig. Die Postbank-Gruppe hat rund 19.000 Mitarbeiter, die Postbank Filialvertrieb AG rund 8.000.