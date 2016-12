Neuer Personalleiter bei Bayer Deutschland

29.09.2011 | Personalszene

Georg Müller wird zum 1. Januar 2012 im Corporate Center der Bayer AG Personalleiter für den Standort Deutschland. Der 50-Jährige berichtet künftig an Dr. Horst Uwe Groh, der den Bereich Corporate Human Resources and Organization der Bayer AG führt.

Georg Müller kommt von Vorwerk in Wuppertal, wo er zuletzt als Mitglied der Unternehmensleitung die weltweite Personalarbeit verantwortete. Umfangreiche Erfahrungen auf den verschiedenen Gebieten der Personalarbeit sammelte der Diplom-Psychologe insbesondere während seiner langjährigen Tätigkeit bei Henkel in Düsseldorf. Dort führte er unter anderem mehrere Jahre ein Personalreferat für Tarifbeschäftigte und war in der Niederlassung Hongkong verantwortlich für die Management-Entwicklung in der Region Asien/Pazifik. Nach seiner Rückkehr nach Düsseldorf leitete er einige Jahre den Personalbereich für den Standort Deutschland und war anschließend in Wien Personalleiter für die Region Zentral- und Osteuropa von Henkel.