Christoph Bernheine Bild: Klarna

Christoph Bernheine ist seit Kurzem Human Resources Manager Deutschland bei der Klarna GmbH. Die HR-Abteilung wurde neu geschaffen.

Der in Stockholm ansässige Anbieter für Zahlungslösungen im E-Commerce will sein Geschäft in Deutschland ausbauen. Bernheine kommt von der Sandvik Holding GmbH. Bei Klarna trägt der 34-Jährige die Verantwortung für die Niederlassungen im deutschsprachigen Raum.