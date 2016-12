Neuer Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor bei V & M

22.12.2011 | Personalszene

Herbert Schaaff wird ab dem 1. Januar 2012 neuer Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Vallourec & Mannesmann Tubes Deutschland GmbH. Der 51-Jährige löst Jürgen Ladberg ab, der nach 50 Jahren Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand tritt.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler begann seine Karriere 1991 bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, bevor er 1992 zur Mannesmannröhren-Werke AG wechselte. Dort war er bis 1996 an den Standorten Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr in verschiedenen Funktionen des Personalwesens tätig. 1997 wechselte er zur Deutschen Telekom AG nach Bonn, wo er bis Ende 2008 Führungspositionen im Bereich Personal inne hatte. Im Anschluss bekleidete Schaaff den Posten des Geschäftsführers Human Resources und Arbeitsdirektors der T-Systems Enterprise Services GmbH in Frankfurt am Main. 2010 wechselte er als Leiter Human Resources Management zur Media Broadcast GmbH in Bonn. Seit 2009 ist er zudem Lehrbeauftragter für Personalmanagement an der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach.