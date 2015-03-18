Personalie

Neuer Arbeitsdirektor am Flughafen Düsseldorf

News 18.03.2015 | 08:38 Uhr
Haufe Online Redaktion
Bild: Andreas Wiese/Flughafen Düsseldorf Ludger Dohm

Dr. Ludger Dohm ist seit Kurzem Sprecher der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor des Flughafens Düsseldorf. Er folgt auf Christoph Blume und verantwortet unter anderem den Bereich Personal.

Dohm (55) war zuvor Mitglied des Vorstands der BP Europa SE und dort für die Entwicklung und Umsetzung der strategischen Veränderungsprogramme und Transformationsprozesse zuständig.

In seiner neuen Funktion ist er für rund 2.200 Mitarbeiter der Flughafen Düsseldorf GmbH verantwortlich. Neben dem Personalbereich leitet er auch die Bereiche Flugbetrieb, Aviation Marketing, Unternehmenskommunikation, Nachbarschaftsdialog sowie das betriebliche Immobilienmanagement.

