Neuer Arbeitsdirektor am Flughafen Düsseldorf
Dohm (55) war zuvor Mitglied des Vorstands der BP Europa SE und dort für die Entwicklung und Umsetzung der strategischen Veränderungsprogramme und Transformationsprozesse zuständig.
In seiner neuen Funktion ist er für rund 2.200 Mitarbeiter der Flughafen Düsseldorf GmbH verantwortlich. Neben dem Personalbereich leitet er auch die Bereiche Flugbetrieb, Aviation Marketing, Unternehmenskommunikation, Nachbarschaftsdialog sowie das betriebliche Immobilienmanagement.
