Beim Bildungsgipfel des Münchener Bildungsforums tauschten sich die Teilnehmenden in sechs Zukunftslabs darüber aus, wie die Zukunft betrieblichen Lernens in 22 Jahren aussehen könnte und sollte.

Bild: Münchener Bildungsforum Beim Bildungsgipfel des Münchener Bildungsforums tauschten sich die Teilnehmenden in sechs Zukunftslabs darüber aus, wie die Zukunft betrieblichen Lernens in 22 Jahren aussehen könnte und sollte.

Wie wird Corporate Learning im Jahr 2044 aussehen? Eineinhalb Tage lang haben die Teilnehmenden des Münchener Bildungsgipfels über die möglichen Antworten diskutiert und eine gemeinsame Idee entworfen. Jetzt ist das Produkt, ein Manifest, erschienen. Klar ist: Lernen findet personalisiert in einem für alle offenen Ökosystem statt.

Hinter der Idee, ein Bild davon zu zeichnen, wie betriebliches Lernen in 22 Jahren aussieht, steckt die Absicht, Rückschlüsse auf heute zu ziehen. Die Frage ist: Was können wir in der Gegenwart tun, um die Zukunft zu gestalten? Um die Zukunftsszenarien vorzudenken, fand sich beim Münchener Bildungsforum (MBF) ein Innovation Circle aus Learning-Profis zusammen, die ein positives Bild von Corporate Learning im Jahr 2044 entwickelten.

Denkarbeit in sechs Zukunftslabs

Dabei hatten sie drei Bereiche im Blick: Gesellschaft, Unternehmen und Individuum. Aus all diesen Überlegungen entstanden sechs Zukunftslabs, wobei immer zwei Labs zu einem übergeordneten Stream gehörten: Green L&D und Social Innovation L&D (Stream: Gemeinwohl), Well Being L&D und Ultra Performance L&D (Stream Performance) sowie Wild L&D und No L&D (Stream Disruption).

Manifest beim Bildungsgipfel

Zum 50. Jubiläum waren dann die Mitglieder des MBF sowie alle Interessierten dazu aufgerufen, eine Vision von "Corporate Learning and Development 2044" zu entwickeln. Am 20. und 21. Oktober 2022 fanden sich rund 160 Teilnehmende beim Münchener Bildungsgipfel ein. Sie erarbeiteten während des Bildungsgipfels ein Manifest, das der MBF als "Living Document" für die tägliche Arbeit und die Zukunft sieht.

Corporate Learning im Ökosystem: selbstbestimmt, sozial und nachhaltig

Das Ergebnis: Lernen soll personalisiert und selbstbestimmt sein, dennoch eingebettet in ein gemeinwohlorientiertes und nachhaltiges Ökosystem. Technologie kann Lernen unterstützen, von virtuellen Lernumgebungen bis künstliche Intelligenz, und dennoch steht der Mensch mit seinen Potenzialen im Fokus. Corporate Learning soll Beschäftigte befähigen, Resilienz zu fördern sowie langfristig und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Dafür braucht es soziale Beteiligung, Vertrauen (auch in Daten) und Experimentierfreude.

Das komplette Manifest des Bildungsgipfels 2022 finden Sie hier. Laut MBF sollen auf die Veröffentlichung des Manifests im ersten Quartal 2023 noch Handlungsempfehlungen folgen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel

Netzwerktreffen der Allianz der Chancen

Top-Thema Personalentwicklung: Grundlagen, Maßnahmen, Ziele