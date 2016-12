KPMG übernimmt die HR-Beratung Dr. Geke & Associates

16.10.2012 | Unternehmensberatung

Dr. Michael Geke

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG erwirbt die HR-Unternehmensberatung Dr. Geke & Associates GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Dr. Michael Geke wird künftig als Partner bei KPMG tätig sein.

Die Dr. Geke & Associates GmbH wurde 2004 als HR-Managementberatung gegründet und richtet den Fokus auf den deutschen Markt. Das Unternehmen hat sich auf die drei Bereiche HR Transformation, Talentmanagement und Strategische Personalplanung spezialisiert. Im Zuge der Übernahme wird die Dr. Geke & Associates GmbH in KPMG integriert. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Geschäftspartner jetzt unterzeichnet

Michael Geke, Gründer und Geschäftsführer von Dr. Geke & Associates GmbH erklärte dazu: "Die Unternehmen KPMG und DG&A ergänzen sich optimal. Gemeinsam stellen wir ein großes nationales und internationales Netzwerk an HR-Spezialisten mit ausgezeichneter Beratungskompetenz und zahlreichen Beratungsprodukten in einer hochprofessionellen Struktur, was die Basis für eine exzellente Zusammenarbeit bietet."

KPMG nun mit umfassenderem Angebot

"Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt hin zu unserem Ziel, umfassend Managementberatung anbieten zu können", sagt KPMG-Vorstand Robert Gutsche. "Durch diese strategische Investition erweitern wir unser Dienstleistungsangebot im Bereich HR Consulting um wichtige Facetten und stärken unseren Marktauftritt entsprechend. Zukünftig können wir unseren Mandanten gemeinsam neue Dienstleistungen im Bereich Human Resources Management anbieten und auf wesentlich breiterer Basis große und komplexe Transformationsprojekte durchführen."

Das bestätigt auch Niels Rasmussen, Partner bei KPMG und betont: "Mit diesem Zusammenschluss sind wir noch besser in der Lage, ein ganzheitliches HR-Beratungsportfolio anzubieten und können Kunden sowohl national als auch international, maßgeschneidert bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Herausforderung im HR-Management unterstützen. Wir bieten damit ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen in der HR-Beratung bestehend aus Vergütung, HR Transformation, Talentmanagement, Strategische Personalplanung, Change Management und Gesundheitsmanagement an."