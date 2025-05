Jedes Talent zählt: Haufe unterstützt Inklusionskampagne

Unter dem Motto „Jedes Talent zählt. Für eine inklusive Arbeitswelt“ starten fünf Organisationen aus dem Personalmanagement eine Aufklärungskampagne, die einen Beitrag zur besseren Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt leisten will. Haufe ist mit dabei.

Menschen mit Behinderung haben auf dem ersten Arbeitsmarkt schlechtere Chancen. Im letzten Jahrzehnt wurden kaum Fortschritte erzielt, die angespannte Wirtschaftslage und der Zeitgeist lassen Rückschritte befürchten. Hemmnisse für die Inklusion sind manchmal Vorurteile, noch häufiger jedoch das fehlende Wissen, welche Behinderungen es gibt und wie die Inklusion von behinderten Menschen ins Arbeitsleben gelingen kann.

Gemeinsame Initiative von und für HR

Die beiden großen HR-Verbände Bundesverband der Personalmanager*innen (BPM) und Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP), die Charta der Vielfalt, Haufe und Personalwirtschaft starten jetzt eine gemeinsame Initiative, um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das Motto: Jedes Talent zählt. Für eine inklusive Arbeitswelt.

Die Initiative geht zurück auf Frank Kohl-Boas, ehemaliger Personalchef der "Zeit"-Verlagsgruppe und Vizepräsident des BPM. "Für eine bessere Integration gibt es viele Möglichkeiten, die häufig nicht bekannt sind. Das hat mir der Austausch mit Behinderteneinrichtungen in Hamburg gezeigt. Ich bin begeistert, dass es uns in kürzester Zeit gelungen ist, ein breites Bündnis von Partnern zu versammeln, mit dem wir Personalabteilungen in Deutschland Unterstützung anbieten können", so Kohl-Boas.

Praxisbeispiele, Handlungsleitfäden und Austausch

Die Initiative startet am 15. Mai beim DisAbility Confidence Day in München und soll bis Ende des Jahres 2025 laufen. Die Partner wollen in ihren Fachmedien (Human Resources Manager, Personalführung, Personalmagazin, Personalwirtschaft) verstärkt Praxisbeispiele vorstellen, wie Inklusion von Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen gelingen kann.

Zusätzlich werden Handlungsleitfäden, Tipps und Initiativen präsentiert, die bei der Umsetzung in der betrieblichen Praxis helfen können. Die Initiative tritt auf unterschiedlichen Veranstaltungen auf und integriert das Thema in Austauschformate von Personalfachleuten. Offizielle Anlaufstelle der Initiative ist die Website der Charta der Vielfalt, auf der alle Informationen gebündelt werden.

Mehr Aufmerksamkeit für Inklusion

Iris Bode, Geschäftsführerin von Haufe-Lexware, hält die Initiative für zukunftsweisend: "Inklusion und Diversität sind einerseits wichtige gesellschaftliche Themen, andererseits stiften sie angesichts des Fachkräftemangels auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Wir unterstützen deshalb die Initiative sehr gerne und wollen unsere Medien nutzen, um für mehr Transparenz über die Chancen von Inklusion zu sorgen."

Gemeinsames Ziel der Partner ist es, dem Thema Inklusion von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und Impulse zur Umsetzung zu geben.

Hier geht es zur gemeinsamen Webseite der Initiative.