16.10.2012 | Personalie

Erhard Seeger

Bild: Bestence

Erhard Seeger ist neuer Geschäftsführer der Bestence GmbH in Siegburg. Zusätzlich verantwortet er in der Position des Chief Financial Officer (CFO) neben den Bereichen Finanzen und Controlling auch Personal und Recht.

Der 59-Jährige war zuvor unter anderem Geschäftsführer "Finanzen" der Tiscali Deutschland Gruppe und hatte Führungspositionen bei Salzgitter Stahl inne. Bei der Dornier Composite Aircraft GmbH war er neben anderen Verantwortlichkeiten auch bereits für den Bereich Personal zuständig.

Seeger bildet nun zusammen mit dem bisherigen Alleingeschäftsführer Stefan Brock die duale Führungsspitze des Beratungs- und Softwareunternehmens. Er ist außerdem Sprecher der Landesfachkommission "Mittelstand" im Wirtschaftsrat Hessen.