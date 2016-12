Deutschlands Top-Manager meiden soziale Netzwerke

05.12.2011 | Personalszene

Soziale Netzwerke? Wozu, fragt sich die Mehrheit der deutschen Top-Entscheider und macht einen großen Bogen um Facebook & Co. Dies ergab eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Capital.

Demnach nutzen 72 Prozent der Top-Manager weder Xing, LinkedIn noch Facebook. Lediglich 28 Prozent sind laut dem Wirtschaftsmagazin in einem der großen sozialen Netzwerke aktiv. Glaubt man der Studie, hat auch die Parteipräferenz einen gewissen Einfluss darauf. So weisen immerhin mit 43 Prozent die Entscheider den größten Anteil auf, die mit den Grünen sympathisieren. Unter den SPD-Anhängern seien es rund ein Drittel, unter Unions-Befürwortern jeder Vierte und bei den FDP-nahen Entscheidern jeder Fünfte, so die Studie.

Für das Capital Elite-Panel hat das Institut für Demoskopie Allensbach 519 Spitzenpolitiker, Unternehmenschefs und Behördenleiter befragt. Darunter waren auch 19 Minister und Ministerpräsidenten, 21 Leiter von Bundes- beziehungsweise Landesbehörden sowie 77 Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern.