Die Gewinner des FIABCI Prix d´Excellence Germany 2017 stehen fest: Gold in der Kategorie "Wohnen" holte das "Axis" in Frankfurt am Main, in der Kategorie "Gewerbe" ging der erste Platz an den "Puhlmannhof" in Berlin. Ausgelobt wurde der Preis von FIABCI und dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Weiter