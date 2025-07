40 führende HR-Köpfe 2025: Big Five

Wer mehr als fünfmal mit dem Personalmagazin-Award "40 führende HR-Köpfe" ausgezeichnet wurde und immer noch ganz vorne mitmischt, zieht ein in die Sonderkategorie "Big Five". 2025 zälten insgesamt 16 Persönlichkeiten zu den "Big Five".

Kai Anderson, Mercer: Macht aus Ideen Geschäfte

Er verkaufte vor sieben Jahren seine Unternehmensberatung Promerit an Mercer und machte dort die HR-Beratung groß. Die Geschäfte führen inzwischen andere, das Gesicht der Beratung bleibt er. Aus dem Unternehmer und Berater Kai Anderson ist ein Vordenker und Buchautor geworden. Noch immer prägt er die Managementszene in HR und bringt Impulse aus der internationalen Debatte nach Deutschland. Wie kaum ein anderer versteht er es, aus Gedanken Geschäfte zu machen.

Torsten Biemann, Uni Mannheim: Bleibt bei den Fakten

Die Bedeutung von People Analytics, heute ein Trendthema, hat Torsten Biemann früher als andere erkannt. An der Universität Mannheim leitet er neben seinem Lehrstuhl das Management Analytics Center. Mit seiner Doppelqualifikation in BWL und Psychologie ist er in der Wissenschaft ein Schwergewicht, aber mit seinen Veröffentlichungen, seinen Auftritten und Projekten auch einer der großen Brückenbauer in die Praxis.

Heike Bruch, Uni St. Gallen: Akku auf 100 Prozent

Seit 20 Jahren zählt Heike Bruch zu den besten Leadership-Forscherinnen, und ihr Akku ist immer noch voll. Das Thema organisationale Energie hat die Professorin der Universität St. Gallen groß gemacht und Modelle entwickelt, wie eine bessere Führung und Kultur Unternehmen erfolgreicher macht. Sie ist nicht nur eine begeisternde Rednerin, auch eine gefragte Expertin in TV und Publikumsmedien.

Rupert Felder, ehemals Heidelberger Druckmaschinen: Hart, aber herzlich

Kaum ein Personalmanager hat so viel Zeit seines Lebens in Restrukturierungsrunden verbracht wie Rupert Felder. Und kaum einer hat das so erfolgreich, geräuschlos, pragmatisch und partnerschaftlich gestaltet wie er. Dass Betriebsräte, die mit ihm immer wieder in harten Verhandlungsrunden am Tisch saßen, voller Respekt und Hochachtung von ihm sprechen, zeigt, dass er seine Aufgabe menschlich einfühlsam und werteorientiert zu gestalten wusste. Solche Manager sind heute gefragter denn je.

Björn Gaul, CMS: Fällt auf, ragt heraus

Wer einen arbeitsrechtlichen Kongress oder eine Personalleitertagung organisieren musste und ganz sicher gehen wollte, auch wirklich genug Publikum anzulocken, hat in den frühen Zweitausendern versucht, Björn Gaul für das Rednerpult zu gewinnen. Das zuverlässig zahlreich erscheinende Publikum hatte gute Gründe zu kommen: Niemand verpackt arbeitsrechtliche Themen derart kurzweilig, rhetorisch brillant, leicht verständlich und praxisgerecht wie er.

Walter Jochmann, Kienbaum Consultant: Der mit dem Dave tanzt

In der HR-Szene ist der Kienbaum-Partner seit über 20 Jahren eine Autorität. In seiner Rede zur Lage der HR-Nation, die er jährlich auf der Kienbaum People Convention hält, analysiert Walter Jochmann die aktuellen Trends und die Veränderungen in der HR-Funktion. Die Weiterentwicklung der HR-Organisation ist sein Spezialgebiet, Dave Ulrich ein ständiger Bezugspunkt.

Rüdiger Kabst, Uni Paderborn: Im Gründen gut

Seit über 15 Jahren gehört Rüdiger Kabst zu den großen personalwirtschaftlichen Forschern, die Brücken zwischen Forschung und Praxis schlagen und in beiden Sphären anerkannt sind. Der Betriebswirtschaftsprofessor der Universität Paderborn hat ein Faible für Unternehmertum und Innovationsmanagement und fördert und begleitet seit vielen Jahren Startups in der Garage 33.

Uwe P. Kanning, HS Osnabrück: Mit scharfer Zunge

Uwe P. Kanning ist als Professor für Wirtschaftspsychologie an der HS Osnabrück ein hochgefragter Ansprechpartner für alle, die wirklich wissen wollen, was wissenschaftlich belegt ist und was nur urbane oder unternehmerische Legende. Sein Youtube-Kanal ist legendär, seine Kolumnen spitz, sein Humor trotz aller Gegenwehr von den Entlarvten feinzüngig – und das konstant seit mehr als zehn Jahren bei allen Themen rund um Eignungsdiagnostik, Motivation, Führung und Weiterbildung.

Martin Kersting, Uni Gießen: Gut genormt

Der Professor der Universität Gießen ist eine der Koryphäen in der Eignungsdiagnostik. Sein Faible ist die Qualitätssicherung des Testeinsatzes in der Praxis, dazu nutzt er auch den Vorsitz beim Diagnostik- und Testkuratorium (DTK). Seit einigen Jahren zeigt er die Chancen von Künstlicher Intelligenz in der Eignungsdiagnostik auf, ohne die Risiken zu übersehen. Der Ethik-Check KI, den der Ethikbeirat HR Tech herausgab, trägt maßgeblich seine Handschrift.

Michael Kramarsch, HKP Group / Mercer: Money, money, money!

Als Vergütungsberater ist er groß geworden, hat mit der HKP Group eine eigene Beratungsfirma aufgebaut, die in die Konzernwelt hinein Strahlkraft entwickelte und Trends prägte. Eine solche unternehmerische Leistung ist in der Beratung nur wenigen gelungen, jüngst hat Michael Kramarsch sein "Baby" an das globale Beratungshaus Mercer verkauft. Der kluge Kopf macht aus seinem jetzigen Spielbein ein Standbein. Er fördert und investiert in HR-Startups.

Matthias Meifert, HR Pepper: Macht sein Ding

Matthias Meifert hat die Vision einer besseren Arbeitswelt, aber auch eine Spürnase fürs Geschäft. Mit HR Pepper hat er ein Berliner Beratungshaus aufgebaut, das ein cooles und trendiges Image genießt, zugleich aber auch robust aufgestellt und groß geworden ist. Der Betriebswirt, seit zwölf Jahren in unserer Liste, ist nicht nur ein exzellenter Berater, sondern auch ein streitbarer Zeitgenosse, der sich in gesellschaftliche Debatten einmischt.

Barbara Reinhard, Kliemt Arbeitsrecht: Lässige Erstklassigkeit

Barbara Reinhard hat nichts ausgelassen in ihrem arbeitsrechtlichen Leben. Richterin am Arbeitsgericht, Referentin im Bundesarbeitsministerium und Rechtsanwältin in Kanzleien, die zu den Topadressen des deutschen Arbeitsrechts gehören. Wir haben sie zurecht einmal als "die Vielseitige" bezeichnet. Egal was sie anpackt: Wegbegleiter, Kollegen und Mandanten sind – nach wie vor – begeistert von der Erstklassigkeit, die sie mit scheinbar müheloser Lässigkeit immer wieder abliefert.

Jutta Rump, HS Ludwigshafen: Am laufenden Band

Ihr Institut trägt mit "Employability" nicht nur einen Trendbegriff im Namen, die Professorin der Hochschule Ludwigshafen ist nah dran an allen Entwicklungen der neuen Arbeitswelt: dem Homeoffice, dem Fachkräftemangel oder dem lebensphasenorientierten Personalmanagement. Dabei geht ihr Blick stets auf die Praxis, die sie zum Wohle der Menschen und der Unternehmen verändern will. Dazu produziert Jutta Rump, seit 18 Jahren in unserer Liste, Studien, Analysen und Berichte am laufenden Band.

Dirk Sliwka, Uni Köln: Geizt nicht mit Reizen

Als Professor für Personalwirtschaft an der Universität zu Köln forscht Dirk Sliwka zusammen mit Unternehmen an der Wirkung von Anreizsystemen – vor allem in Feldexperimenten. Zuletzt beschäftigte er sich zum Beispiel damit, wie temporäre Geldanreize wirken und inwiefern sie unlauteres Verhalten wie Diebstahl verhindern können. Dabei schreckt er auch vor unliebsamen Wahrheiten nicht zurück. Der unideologische Spitzenforscher ist in der Personalökonomie Instanz und Inspiration zugleich.

Gregor Thüsing, Uni Bonn: Draht nach Berlin

Gregor Thüsing hat den Influencer erfunden, als es noch gar kein Social Media gab. Egal zu welchem arbeitsrechtlichen Thema: Der Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn gibt bereits die Antworten, wenn noch gar keiner gefragt hat. Thüsing ist – vielleicht sogar mehr denn je – omnipräsent im deutschen Arbeitsrecht. Umso schöner, dass er seine Vorträge und Artikel unterhaltsam mit Humor und Selbstironie zu würzen weiß.

Alexander Zumkeller; ABB / BVAU: Unermüdlich im Einsatz

Alexander Zumkeller muss zwei Leben gleichzeitig leben. Wer als Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor von ABB nebenbei noch einen Arbeitsrechtler-Verband aufbaut, als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht fungiert und zahlreiche Artikel und Kolumnen für Fachmagazine schreibt, den kann man wohl als Multitalent bezeichnen. Dass er dabei eine große Leidenschaft für das Arbeitsrecht an den Tag legt und in seinem großen Netzwerk als Mensch geschätzt wird, zeichnet ihn aus.