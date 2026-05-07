Vibe Learning: Wenn Lernen sich wie ein gutes Gespräch anfühlt

Künstliche Intelligenz verändert derzeit, wie Menschen sich Themen erschließen. Einer dieser Ansätze ist "Vibe Learning", also Lernen mit Vibe. Das klingt faszinierend. Und es birgt eine Falle, die in der Lernforschung lange bekannt ist.

Vor einem Jahr veröffentlichte der KI-Forscher Andrej Karpathy einen Beitrag auf X, in dem er eine neue Art des Programmierens beschrieb. Die Idee: Man überlässt der KI die ganze Arbeit – und muss selbst keinen Code mehr schreiben. Vibe Coding nannte er das. Das Collins English Dictionary wählte den Begriff zum Wort des Jahres 2025.

Vibe Learning: ein Denkrahmen, kein Modell

Y Combinator – eines der bekanntesten Startup-Programme der Welt – meldete, dass bei einem Viertel seiner Startups bereits 95 Prozent des Codes von einer KI geschrieben wurde. Kein Versuch mehr – sondern gelebte Praxis. Seit Mitte 2025 wird eine verwandte Idee unter dem Begriff Vibe Learning diskutiert. Zuerst in der Tech-Community, inzwischen auch im Corporate Learning. Die Grundfrage: Was passiert, wenn wir die Logik des Vibe Coding aufs Lernen übertragen? Wenn Künstliche Intelligenz Lernprozesse ermöglicht, die sich spielerisch anfühlen und trotzdem wirken?

Vibe Learning ist kein didaktisches Modell und kein Tool. Am treffendsten lässt es sich als Haltung zum Lernen beschreiben, die KI als Katalysator für Neugier und Exploration nutzt. Statt einem linearen Curriculum zu folgen, beginnt der Prozess mit einer Frage. Die KI wird zum adaptiven Gesprächspartner. Sie erklärt, sie fragt zurück, sie bietet alternative Perspektiven. Der Lernende erkundet in einer personalisierten Lernsituation, statt Inhalte passiv zu konsumieren.

Das Besondere daran: Es fühlt sich kaum wie Lernen an. Eher wie ein gutes Gespräch. Und es macht Spaß, weil die KI auf die individuellen Vorkenntnisse und den persönlichen Denkstil eingehen kann. An diesem Punkt stellt sich aber eine Frage, die den ganzen Ansatz zur Zerreißprobe macht. Ist Spaß haben dasselbe wie Lernen?

Ein physikalisches Konzept in zwanzig Minuten verstehen

Um diese Frage zu prüfen, haben wir den Ansatz im New Learning Lab ausprobiert, unserer Community für Learning Professionals. Die Aufgabe war bewusst unbequem gewählt: In zwanzig Minuten per KI-Dialog das Konzept der Entropie verstehen und auf Organisationen übertragen. Ein physikalisches Konzept, das die meisten Teilnehmenden vorher nicht kannten. Genau das war der Punkt. Der Ansatz sollte an einem Thema getestet werden, zu dem noch keine mentalen Modelle existierten.

Die Bandbreite der Zugänge war breit. Einige ließen sich Entropie erklären. Andere baten die KI, gezielt Fragen zu stellen und Fehlvorstellungen aufzudecken. Wieder andere generierten Analogien, visualisierten per Mindmap oder ließen sich im Voice-Dialog durch das Thema führen. Eine Teilnehmerin nutzte die Musikerstellungs-App Suno, um einen Song zum Thema zu generieren. Nach zwanzig Minuten hatten die meisten ein grobes Verständnis entwickelt und eigene Analogien erarbeitet, die das Konzept auf den eigenen professionellen Kontext übertrugen.

Der eigentliche Lernmoment kam danach. Als die Teilnehmenden ihre Ergebnisse der Gruppe erklären mussten und nicht mehr der KI, wurden Lücken sichtbar. Halbverstandene Konzepte, die im KI-Dialog kohärent wirkten, zerfielen unter den Nachfragen der Peers. Gleichzeitig erzeugte genau diese Divergenz eine Diskussion, die weit über das hinausging, was ein einzelner KI-Dialog leisten kann. Der Vibe bringt dich rein. Die Gruppe bringt dich tiefer.

Die trügerische Seite der Leichtigkeit – wann Vibe Learning wirkt

Was dabei sichtbar wurde, ist in der Lernforschung lange bekannt. Das Gefühl, etwas verstanden zu haben, korreliert nicht zuverlässig mit tatsächlichem Verständnis. Fluency-Illusion heißt das Phänomen. Wenn eine KI eine brillante Erklärung liefert und der Lernende nickt, hat er oft die Erklärung konsumiert und nicht den Sachverhalt durchdrungen.

Hinzu kommt ein Designproblem aktueller KI-Systeme. Sie sind darauf optimiert, bestätigend zu reagieren. Sie widersprechen selten, fordern selten heraus, machen eigene Fehler nicht sichtbar. Für einen angenehmen Dialog ist das nützlich. Für echtes Lernen ist es problematisch, weil genau der Widerstand fehlt, der für tiefes Verständnis nötig ist. Und bei Halluzinationen, also Aussagen, die überzeugend klingen, aber faktisch falsch sind, hat die lernende Person keine interne Referenz, um das zu erkennen. Gerade bei neuen Themen.

Vibe Learning funktioniert deshalb nur dann wirklich, wenn man diese Grenzen von Anfang an mitdenkt. Das bedeutet: sich nach der KI-Nutzung mit anderen austauschen, Fragen stellen, die tiefer gehen als die KI-Antworten – und eine Lernkultur fördern, in der es okay ist, etwas nicht zu wissen. Wer nur so tut, als ob, sollte damit nicht durchkommen.

Vibe Learning kann einen Zugang schaffen

Die Stärke von Vibe Learning liegt im Einstieg. Neugier wecken, Hemmschwellen abbauen, Zugang schaffen zu Themen, die sich bisher verschlossen zeigten. Gerade dort, wo viele Menschen Lernen mit Anstrengung, Pflicht und Langeweile verbinden, ist ein Ansatz, der Leichtigkeit und Flow ernst nimmt, wertvoll.

Aber Leichtigkeit allein macht noch kein Lernen. Lernen entsteht dort, wo es unbequem wird. Wo Annahmen ins Wanken geraten, wo Erklärungen scheitern, wo andere Perspektiven zu neuen Denkmustern zwingen. Vibe Learning kann diese Momente vorbereiten. Ersetzen kann es sie nicht.





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