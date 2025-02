Vom Abitur zum Studium, mit den perfekten Praktikumsreferenzen und Berufserfahrung zum richtigen Job: perfect fit. Doch diese vermeintlich idealen Karrierepfade sind längst nicht mehr der Garant für ein erfolgreiches Berufsleben. Gerade auch Quereinstiege, mit einem Bündel an Erfahrung, können nicht nur Mitarbeitende, sondern auch das gesamte Unternehmen bereichern.

Der Blick auf die Lebensläufe prominenter Persönlichkeiten zeigt: Ein erfolgreicher Karriereweg muss nicht immer linear verlaufen. Vielseitige Erfahrungen und Fähigkeiten aus anderen Berufsfeldern sind wertvolle Ressourcen. Doch nicht nur Prominente profitieren von aus dem Rahmen fallenden Karrierewegen. Auch Unternehmen können sich die Vorteile dieser vielfältigen Hintergründe zunutze machen. Mitarbeitende, die bereits in unterschiedlichen Branchen oder Berufsfeldern tätig waren, bringen oft frische Perspektiven, innovative Problemlösungsansätze und eine hohe Anpassungsfähigkeit mit. Die Herausforderung und das Potenzial von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern liegen in den Skills, die sie abseits der üblichen Karrierepfade entwickeln.

Quereinsteiger: Neue Perspektiven bringen frischen Wind

Für Unternehmen können Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wahres Gold wert sein. Mitarbeitende, die bereits in anderen Berufsfeldern oder Branchen tätig waren, bringen oft unkonventionelle Ideen und neue Perspektiven mit, die ein bestehendes System herausfordern und so Raum für neue Herangehensweisen schaffen. Diese Diversität fördert Innovationen und kann in einem dynamischen Marktumfeld entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen. Denn während Expertinnen und Experten oft auf bewährte Methoden zurückgreifen, bringen Berufsumsteigende unverbrauchte Lösungsansätze mit und durchbrechen damit festgefahrene Strukturen, ohne Betriebsblindheit.

Ein Team aus unterschiedlichen Fachbereichen und mit vielfältigen Hintergründen ermöglicht einen breiteren Blick auf komplexe Aufgaben und sorgt für kreative Lösungsansätze. Beispielsweise bringt eine ehemalige Lehrerin in der IT-Abteilung nicht nur technisches Verständnis, sondern auch die Fähigkeit, Wissen strukturiert zu vermitteln und Teams zu führen, mit. Ein vormals als Marketer im Produktmanagement Tätiger kann mit einem ausgeprägten Kundenfokus neue Akzente setzen, eine Vertrieblerin mit IT-Erfahrung kann die Prozesse automatisieren und optimieren. Diese ungewöhnlichen Perspektiven wirken oft wie ein Katalysator für Veränderungen und neue Wege im Unternehmen. Diversität im Team – auch hinsichtlich beruflicher Herkunft – fördert automatisch Innovationsprozesse und kann entscheidende Wettbewerbsvorteile schaffen. Vorgesetzte sollten den Mut aufbringen, sich auf solche Stellenbesetzungen einzulassen.

Transferable Skills als Schlüssel für Erfolg

Karrierewechslerinnen und Karrierewechsler verfügen über sogenannte "transferable skills" – übertragbare Kompetenzen, die sie unabhängig von ihrem Berufsfeld einsetzen können. Kommunikationsstärke, Empathie, Resilienz – Fähigkeiten, die sich Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in einem ganz anderen Umfeld angeeignet haben, können in anderen Rollen von unschätzbarem Wert sein und sind in jedem Unternehmen gefragt. Gerade in interdisziplinären Projekten oder bei der Einführung neuer Prozesse ist die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und zu begeistern, der zentrale Erfolgsfaktor.

Während technische Kenntnisse spezifisch für eine Branche sein können, sind diese Fähigkeiten branchenübergreifend wertvoll und bieten den Vorteil, dass sie sich oft problemlos auf andere Arbeitsbereiche anwenden lassen. Darüber hinaus sind gewisse Einstellungs- und Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel “analytisches Denken” entscheidender, ob jemand für eine künftige Stelle geeignet ist, als Fachwissen, das sich Quereinsteigende auch über eine Weiterbildung aneignen können. Ein Beispiel: Ein Journalist bringt eine präzise Analyse- und Recherchefähigkeit mit sowie die Fähigkeit, klare und präzise Fragen zu Hintergründen zu stellen - Fähigkeiten, die in Marketing, PR oder sogar in der Produktentwicklung durchaus nützlich sein können.

Quereinsteiger bringen eine hohe Adaptibilität mit

Eine weitere Stärke von Quereinsteigenden ist ihre Fähigkeit, sich schnell in neue Felder einzuarbeiten. Wer einmal einen kompletten Branchenwechsel erfolgreich vollzogen hat, bringt eine hohe intrinsische Motivation, Lernbereitschaft und die Fähigkeit mit, sich schnell in neuen Kontexten zurechtzufinden. Darüber hinaus zeigt es die Bereitschaft, unter unsicheren Bedingungen in einem komplett neuen Umfeld zu arbeiten und dazuzulernen, eine hohe Stressresistenz.

Durch die Dynamik und den schnellen Wandel der aktuellen Arbeitswelt wird diese Adaptabilität zu einem großen Vorteil. Unternehmen, die Karrierewechslerinnen und Karrierewechslern eine Chance geben, profitieren nicht nur von deren Wissen und Erfahrung, sondern auch von ihrer Bereitschaft, sich in neuen und oft herausfordernden Situationen zurechtzufinden. Diese Flexibilität kann einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leisten.

Wie HR-Teams Quereinstiege unterstützen können

Die erfolgreiche Integration von Quereinsteigenden erfordert Offenheit und Flexibilität und es braucht gezielte Unterstützung durch das HR-Team. Dazu gehört, Neueinsteigende von Anfang an Aufgabenstellungen zu geben, in denen sie ihre Kompetenzen einbringen und weiterentwickeln können sowie eine klare Erwartungshaltung zu kommunizieren. HR-Managerinnen und HR-Manager sollten individuell prüfen, wie die Fähigkeiten der neuen Mitarbeitenden optimal genutzt werden können, ohne sie in zu starre Strukturen zu zwängen. Regelmäßige Feedbackrunden und genau definierte Entwicklungspläne können dabei einen klaren Fahrplan bieten, um das Potenzial der Quereinsteigenden voll zu entfalten und nachhaltig von ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten zu profitieren.

Eine Mentorin oder ein Coach, die den neuen Mitarbeitenden durch die erste Zeit begleiten, kann helfen, eine Brücke zwischen altem und neuem Berufsfeld zu schlagen und so die Integration zusätzlich zu erleichtern.

Vielfalt von Karrierewechslern nutzen und fördern

Karrierewechselnde sind nicht nur Inspiration für mehr Mut und Neugier im Unternehmen – sie bringen Skills mit, die sie zu wertvollen Teammitgliedern machen. Unternehmen, die auf vielfältige Karrierehintergründe setzen, fördern nicht nur Diversität und Kreativität, sondern schaffen auch eine lebendige Unternehmenskultur, die von vielfältigen Hintergründen profitiert.





