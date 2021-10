Die Planung hybrider und digitaler Events will gelernt sein. Eine Weiterbildungsreihe vermittelt das nötige Handwerkszeug.

Die Digitalisierung als Megatrend gehört längst zum Alltag - das gilt auch für die Eventbranche, die inzwischen digitale und hybride Events ausrichtet. Doch diese stellen andere Anforderungen an die Veranstalter als Präsenzveranstaltungen. Das IST-Studieninstitut bietet dafür eine neue Weiterbildungsreihe "Hybride und digitale Events" an.

Ganz gleich wie das Konzept eines virtuellen beziehungsweise hybriden Events ist, es bedarf der Unterstützung von Experten und Dienstleistern, die bis vor Kurzem wenig Verbindung zur Eventbranche hatten: IT-Programmierer, 3D-Artists, Videostreaming Dienstleister und nicht zuletzt die Experten der Cyber Security. Diese wiederum erwarten eine qualifizierte Projektleitung. Die neue Weiterbildung "Hybride und digitale Events" soll hier entsprechende Fachkenntnis vermitteln.

Die Weiterbildung lässt sich als berufsbegleitendes Fernstudium über zwei Monate absolvieren und richtet sich an Veranstaltungskaufleute und Eventmanager, Selbstständige im Eventbereich, Mitarbeitende von Kommunikations- und Eventagenturen, Locations und Gewerken sowie alle, die zukünftig virtuelle Events planen und umsetzen wollen.

Planung hybrider und digitaler Events praxisnah lernen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen von Experten aus der Branche praxisnahe Inhalte anhand beispielhafter Best- und Worst-Case-Szenarien. "Um ein erfolgreiches Online-Event zu realisieren, müssen Eventmanager fähig sein, sich in die Lage des Rezipienten hinter dem Screen zu versetzen. In der IST-Weiterbildung 'Hybride und digitale Events' vermitteln wir deshalb wichtiges Fachwissen zu Konzeption, Regieplan, Dramaturgie, Ablauf und der erfolgreichen Transformation bestehender Eventformate", erläutert Dozentin Kira Marie Cremer die Inhalte der Weiterbildung. "Dafür erhalten Teilnehmende eine praktische Konzeptvorlage, die Sie bei der erfolgreichen Planung und Umsetzung im beruflichen Alltag unterstützt."





