Die Unternehmen haben weniger Probleme ihre Teams zu vervollständigen. Bild: PhotoAlto

In Deutschland geben 35 Prozent der Befragten einer Manpower-Studie an, dass sie derzeit Schwierigkeiten haben, ihre offenen Stellen zu besetzen. Die Quote ist im Vergleich zu 2012 um sieben Prozentpunkte gesunken. Entwarnung für den Fachkräftemangel gibt es trotzdem nicht.

Der Anteil von 35 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die offene Stellen nicht besetzen können, entspricht in diesem Jahr dem weltweiten Durchschnitt. Während in Deutschland der Trend rückläufig ist, nimmt der Fachkräftemangel global gesehen zu: Seit 2009 ist die Quote kontinuierlich um fünf Prozentpunkte gestiegen. Umso stärker wächst das Bewusstsein über die Folgen. So befürchten inzwischen 54 Prozent derer, denen es an Spezialisten mangelt, dass sich dies auch in hohem oder mittlerem Maße auf ihre Kundenzufriedenheit auswirkt. Im Vorjahr waren dies nur 42 Prozent.

Kundenservice-Mitarbeiter gesucht, IT-Spezialisten gefunden

Auch wenn die Entwicklung in Deutschland eine andere ist als die globale - von Entwarnung kann hierzulande keine Rede sein. Das zeigt ein Blick in die verschiedenen Branchen, die sich im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich entwickelt haben: Besonders dringend gebraucht werden in der Bundesrepublik nach wie vor Facharbeiter aus handwerklichen Bereichen und Ingenieure. Sie belegen wie schon 2012 die beiden vorderen Plätze im Ranking der am schwierigsten zu findenden Spezialisten. Schwieriger als im Vorjahr fällt den Unternehmen die Rekrutierung von Experten für Rechnungs- und Finanzwesen. Sie lagen 2012 noch auf Platz 6, rücken aber in diesem Jahr auf Platz 3 vor. Ebenfalls schwer zu finden für die Unternehmen: Mitarbeiter im Kundenservice und Support. Sie lagen im vergangenen Jahr noch außerhalb der Top 10, belegen 2013 aber Rang 5. Im IT-Bereich scheint sich die Lage dagegen etwas zu entspannen: Die IT-Fachkräfte rutschen im Ranking von Platz 4 auf Platz 9. Ganz aus den ersten Zehn heraus fallen 2013 die Manager und Geschäftsführer. Sie belegten im Vorjahr noch den achten Platz.

Ranking der am schwierigsten zu besetzenden Positionen 2013

Facharbeiter (Handwerker) Ingenieure Personal für Rechnungs- und Finanzwesen Vertriebsmitarbeiter Mitarbeiter im Kundenservice und Support Techniker Personal für Verwaltung / Assistenz Ärzte und medizinische Fachangestellte IT-Fachkräfte Fahrer

Über die Studie "Fachkräftemangel 2013"

Die Manpower-Group-Studie "Fachkräftemangel" wird seit 2006 weltweit durchgeführt (international unter dem Titel "Talent Shortage Survey"). Mit 38.000 Teilnehmern aus 42 Ländern im Jahr 2013 zeigt die Studie, welche Stellen weltweit schwer zu besetzen sind. Für Deutschland wurden über 1.000 Unternehmen befragt, die einen Querschnitt der gesamtdeutschen Wirtschaft darstellen.