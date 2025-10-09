Radikale Führungsstile wirken selten wie geplant
Sind radikale Führungsstile besser für Change-Prozesse geeignet? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Studie "Annealing as an Alternative Mechanism for Management", die in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Connections erschienen ist. Die Studie unter der Mitarbeit der wissenschaftlichen Hochschule ESMT Berlin untersucht Logik und Voraussetzungen einer radikalen Führungsform, die die Forschenden als "Annealing" bezeichnen.
Radikale Führungsform als Auslöser für Bewegung
Das Konzept des Annealing stammt ursprünglich aus der Metallverarbeitung. Materialien werden erhitzt, anschließend kontrolliert abgekühlt und verändern dabei ihre innere Struktur. Die Forschenden übertragen dieses Prinzip in ihrem Fachbeitrag auf Führung und beschreiben, wie Organisationen gezielt in Unruhe versetzt werden können, um eingefahrene Strukturen zu lockern. Ziel ist es, Organisationen beweglicher zu machen und in die Lage zu versetzen, sich neu auszurichten.
Annealing als radikales Führungskonzept
Laut der Studie kann der Ansatz große Wirkung entfalten. Dazu sei jedoch eine sorgfältige Inszenierung notwendig, die in zwei Phasen erfolgt:
- Im ersten Schritt wird gezielt Unruhe erzeugt. Die Autoren nennen dies die Phase der Erhitzung: Routinen werden infrage gestellt und gewohnte Abläufe gestört. Dadurch werden neue Möglichkeiten sichtbar.
- Im zweiten Schritt folgt eine Phase der Abkühlung: Hier werden Deutungen gefestigt, Belastungen reduziert und neue Strukturen stabilisiert. Erst im Verlauf dieser zweiten Phase entscheidet sich, ob eine Organisation neue Geschlossenheit gewinnt oder an der Spannung zerbricht.
Rahmenbedingungen für radikale Führung
Nicht jede Organisation sei in der Lage, diesen Prozess zu bewältigen. Die Studie nennt mehrere Rahmenbedingungen, die für ein Gelingen von Annealing erfüllt sein müssen. So braucht es erstens eine Führungsperson mit gefestigtem Status, die Rückhalt in der Organisation hat. Zweitens muss die Belegschaft genügend emotionale Kraft haben, die neuen Spannungen auszuhalten.
Drittens funktioniert Annealing nur, wenn eine Organisation zugleich über freie Ressourcen wie Zeit oder Budget für Experimente verfügt und genug Unsicherheit über die eigene Lage besteht, um die anfängliche Unruhe sinnvoll erscheinen zu lassen. Sei einer dieser beiden Faktoren zu gering ausgeprägt, misslingt der Prozess.
Wenn radikale Führung Schaden anrichtet
Die Forschenden betonen außerdem, wie wichtig Kommunikation in diesem Kontext ist. Die Führungsperson darf nicht nur Unruhe stiften, sondern muss gleichzeitig ein glaubwürdiges Zukunftsversprechen abgeben. Fehlen diese Voraussetzungen, führt der Impuls nicht zu Erneuerung, sondern zu Erschöpfung, Zynismus oder Orientierungslosigkeit.
Das Forschungsteam kommt zu dem Schluss, dass ein radikaler Führungsstil wie Annealing zwar unter den richtigen Bedingungen wirksam sein können, aber selten anwendbar und mit hohen Risiken verknüpft sei. "Wenn nicht alle Rahmenbedingungen stimmen, richtet Radikalität mehr Schaden an, als sie nützt", so Matthew S. Bothner von der ESMT Berlin.
Das könnte Sie auch interessieren:
Den "Faktor Mensch" ins Change-Projekt einplanen
Von Fernsehhelden Führung lernen
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber beachten müssen
711
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
638
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
399
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
343
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
231
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
222
-
Checkliste: Das sollten Sie bei der Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs beachten
205
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
194
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1734
-
Das sind die Gehaltstrends 2025
160
-
Radikale Führungsstile wirken selten wie geplant
09.10.2025
-
Veränderung bewirken: was funktioniert
08.10.2025
-
Zusammenarbeit mit KI bringt neue Regeln für Teams und Führung
08.10.2025
-
Arbeitsteilung mit KI-Agenten
08.10.2025
-
HR-Software erfolgreich einführen
08.10.2025
-
Arbeitszeit zwischen System und Selbstbestimmung
07.10.2025
-
Stellenanzeigen überzeugend texten und gestalten
06.10.2025
-
Gehaltslücken zwischen Ost und West schließen sich nur langsam
02.10.2025
-
Tipp der Woche: Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen denken
02.10.2025
-
Wird Künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen?
01.10.2025