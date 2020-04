Bild: WHU – Otto Beisheim School of Management Auch die WHU Otto Beisheim School of Management hat den Präsenzbetrieb im rheinland-pfälzischen Vallendar vorübergehend eingestellt.

Covid-19 macht auch vor MBA-Programmen keinen Halt. Fast alle Business Schools haben die Präsenzlehre ausgesetzt und auf digitalen Lernbetrieb umgestellt. Für die Zukunft gibt es gute und schlechte Vorzeichen.

Vorübergehend geschlossen – so heißt es seit Mitte März in Business Schools weltweit. Um die Corona-Pandemie einzudämmen und den internationalen Reiseeinschränkungen gerecht zu werden, laufen Vorlesungen und Austauschformate nur noch digital. Das hat Auswirkungen auf Auswahlgespräche, Forschungskolloquien, Zulassungstage, Firmenpräsentationen und viele weitere Aktivitäten.

Business Schools während der Krise geschlossen

Hierzulande haben die Business Schools im März flächendeckend reagiert: Die Mannheim Business School, die ESMT Berlin, die WHU Otto Beisheim School of Management, die TUM School of Management – die meisten Schulen verkündeten Schließungen bis Mitte oder Ende April. Die HHL Leipzig School of Management hat den Stopp der Präsenzlehre sogar schon bis mindestens 4. Mai 2020 beschlossen. Die Frankfurt School of Finance & Management hielt den Betrieb am längsten aufrecht und änderte ihre Meinung erst, als das Robert Koch-Institut seine Bewertung des Gesundheitsrisikos für die Bevölkerung in Deutschland änderte – von einem "mäßigen" zu einem "hohen" Gesundheitsrisiko. Seit 19. März bleibt der Campus auch dort geschlossen, alle prüfungsrelevanten Kurse von Studiengängen sind bis Ende Mai 2020 nur online verfügbar.

Online-Status der Business Schools ist ausbaufähig

Die Corona-Verordnung könnte sich dieser Tage in Deutschland lockern, aber der Unterricht vor Ort wird wohl auch dann bestenfalls in begrenztem Umfang möglich sein, zum Beispiel in kleinen Gruppen und unter Einhaltung strenger Infektionsschutzmaßnahmen. Die Schulen kommen nicht darum herum, ihre Online-Inhalte weiterhin massiv auszubauen. "Das ist ein echter Weckruf", sagte John Katzman, Gründer und CEO der Online-Bildungsplattform Noodle Partners dem Online-Magazins Poets & Quants (P&Q) in Bezug auf die Entwicklungen durch die Corona-Krise. Business Schools hinkten bei der Einführung von Kursen für die Online-Bereitstellung bisher noch hinterher. Oft fehle die Erfahrung mit anspruchsvoller Online-Bildung, sowohl in Bezug auf Technik als auch Pädagogik. Das Angebot umfasse bisher tendenziell eher Zoom-Sitzungen als hochwertige MOOCs (Massive Open Online Course).

Corona-Krise: Studierende erwarten Preisnachlässe

Das dürfte den Business Schools einige Sorge bereiten. Am 27. März 2020 befragte das MBA-Portal Poets & Quants rund 800 Studierende, Bewerber und zugelassene Studienanwärter von Top-MBA-Programmen. Demnach finden 43 Prozent der mehr als 300 befragten Zugelassenen, dass die Studiengebühren um durchschnittlich 37,5 Prozent gesenkt werden sollten, wenn der erste Teil ihres MBA-Programms aufgrund der Pandemie nur im Internet läuft. Etwa ein Drittel geben an, dass sie ihre Aufnahme in diesem Jahr möglicherweise verschieben wollen, wenn die Klassen im Herbst nicht auf den Campus zurückkehren. Offenbar machen sie sich Gedanken, ob die Online-Angebote der Business Schools ihr Geld wirklich wert sind. In Stanford und an anderen US-Universitäten gibt es bereits Petitionen der Studierenden, die Gebühren zu senken.

Kurzfristig Chaos – langfristig Boom?

Die Bewerberzahlen für Vollzeit-MBA-Programme sind seit Jahren rückläufig. Nun werden voraussichtlich angesichts von Reisebeschränkungen, restriktiven Visavergaben, unsicheren Zuständen und wegfallenden Netzwerkerfahrungen die Zahlen im nächsten Semester weiter bröckeln – zumindest, wenn es den Anbietern nicht schnell gelingt, den Online-Umstieg gut und glaubwürdig zu meistern. Die Krise könnte gleichzeitig für einige Business Schools in dem ohnehin schon umkämpften Markt vor allem in den USA das Aus bedeuten.

