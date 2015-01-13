CSR Award: Arbeitgeber mit Verantwortung gesucht

Arbeitgeber mit Verantwortung gesucht
Gesucht werden Arbeitgeber, die in ihrer Unternehmensführung wie im Personalmanagement eine besondere Verantwortung zeigen. Einreichen können sie Beispiele für verantwortliches Handeln in mindestens drei der folgenden Bereiche: Familienkultur, Vielfalt, soziales und gesellschaftliches Engagement, Personalmanagement, nachhaltiges Wirtschaften, Personalstrategie, sozial verantwortliche Kooperationen und Leitbild.
Verantwortung auch nach Außen zeigen
Ziel des Awards ist, die Ideen und Aktivitäten von Unternehmen, die nachweislich Verantwortung übernehmen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jeder Teilnehmer erhält deshalb die Möglichkeit für zehn Stellenanzeigen auf der Plattform www.csr-jobs.de, die Bewerbern und qualifizierten Nachwuchskräften Einblick in das soziale und gesellschaftlich verantwortliche Handeln des Unternehmens gewährt.
Die zehn Gewinner-Unternehmen, die von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt werden, erhalten zusätzlich ein kostenloses Unternehmensprofil auf der Plattform für ein Jahr. Unter allen Teilnehmern wird eine Erstberatung zu CSR-Strategien im Personalmanagement verlost.
Der Preis wird verliehen von der Online-Plattform CSR-Jobs.de und dem Personalmagazin.
Jetzt mitmachen und bewerben
Bis zum 5. März 2015 können sich Unternehmen, Behörden und Institutionen in Deutschland noch für den CSR Jobs Award 2015 bewerben.
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber beachten müssen
615
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
545
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
370
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
306
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
198
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
193
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
176
-
Checkliste: Das sollten Sie bei der Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs beachten
166
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1514
-
Das sind die Gehaltstrends 2025
144
-
Recruiting wird zum eigenen Unternehmensbereich
29.10.2025
-
Welche Weiterbildungen für HR jetzt gefragt sind
29.10.2025
-
Wie HR-Arbeit zum strategischen Akteur im Unternehmen wird
29.10.2025
-
Transformation ist Tradition plus Innovation
28.10.2025
-
KI macht schneller, aber nicht produktiver
27.10.2025
-
Neun Tipps für mehr Konzentration
24.10.2025
-
Wenn falsche Personalentscheidungen teuer werden
23.10.2025
-
Wie KI-Mensch-Zusammenarbeit das Büro verändert
22.10.2025
-
Zusammenarbeit mit KI bringt neue Regeln für Teams und Führung
22.10.2025
-
Die neue Rolle von KI bei Innovationsprozessen und Wissensarbeit
22.10.2025