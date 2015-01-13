Haufe Online Redaktion
CSR Award: Arbeitgeber mit Verantwortung gesucht
In der Bilderserie stellen sich die Jurymitglieder des CSR Jobs Awards vor.

Tue Gutes und rede darüber: Arbeitgeber, die sich durch besonders hohe soziale Verantwortung ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft gegenüber auszeichnen, können sich jetzt für den CSR Jobs Award bewerben.

Gesucht werden Arbeitgeber, die in ihrer Unternehmensführung wie im Personalmanagement eine besondere Verantwortung zeigen. Einreichen können sie Beispiele für verantwortliches Handeln in mindestens drei der folgenden Bereiche: Familienkultur, Vielfalt, soziales und gesellschaftliches Engagement, Personalmanagement, nachhaltiges Wirtschaften, Personalstrategie, sozial verantwortliche Kooperationen und Leitbild.

Verantwortung auch nach Außen zeigen

Ziel des Awards ist, die Ideen und Aktivitäten von Unternehmen, die nachweislich Verantwortung übernehmen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jeder Teilnehmer erhält deshalb die Möglichkeit für zehn Stellenanzeigen auf der Plattform www.csr-jobs.de, die Bewerbern und qualifizierten Nachwuchskräften Einblick in das soziale und gesellschaftlich verantwortliche Handeln des Unternehmens gewährt.

Die zehn Gewinner-Unternehmen, die von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt werden, erhalten zusätzlich ein kostenloses Unternehmensprofil auf der Plattform für ein Jahr. Unter allen Teilnehmern wird eine Erstberatung zu CSR-Strategien im Personalmanagement verlost.

Der Preis wird verliehen von der Online-Plattform CSR-Jobs.de und dem Personalmagazin

Jetzt mitmachen und bewerben

Bis zum 5. März 2015 können sich Unternehmen, Behörden und Institutionen in Deutschland noch für den CSR Jobs Award 2015 bewerben.

