Stärkung der IT-Sicherheit nach Cyberangriff auf Landkreis

IT-Security: IT-Sicherheitskonzept für KMU

Viele Verantwortliche in KMU kennen zwar ihre Verpflichtungen in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit, aber mit der Umsetzung hapert es. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen angesichts der Zuspitzung des Krieges in der Ukraine vor Cyberangriffen, besonders im Bereich der kritischen Infrastruktur. Weiter