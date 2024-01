Schleppende Digitalisierung als Standortnachteil

Studie: Digitalisierung in Deutschland macht Fortschritte

Das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut FOKUS hat den Deutschland-Index der Digitalisierung 2023 vorgestellt. In der Studie wird untersucht, wie es um die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland auf Länderebene bestellt ist und wie sich Infrastruktur, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft entwickeln. Manche Bundesländer habe beachtliche Fortschritte erzielt. Weiter