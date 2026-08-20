PV-Anlage auf dem Dach: Beim Lieferkettenmodel wird das Wohnungsunternehmen nicht zum Energieversorger

Bild: Getty Images PV-Anlage auf dem Dach: Beim Lieferkettenmodel wird das Wohnungsunternehmen nicht zum Energieversorger

Viele Wohnungsunternehmen setzen weiterhin auf die einfache Verpachtung ihrer Dächer oder auf die reine Volleinspeisung. Währenddessen entstehen neue Wertschöpfungsmodelle zwischen vollständigem Outsourcing und eigenem Mieterstrombetrieb. Für die Wohnungswirtschaft kommen solche Modelle zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Dekarbonisierung der Bestände erfordert hohe Investitionen in Wärmepumpen, Photovoltaik und Ladeinfrastruktur, und das, wo viele Unternehmen wirtschaftlich unter Druck stehen.

Mieterstrom kann die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen im Bestand deutlich verbessern und Mietenden gleichzeitig eine direkte Teilhabe an der Energiewende ermöglichen. Genau hier setzt das Lieferkettenmodell an.

Beim Lieferkettenmodell wird der vor Ort erzeugte Solarstrom nicht ausschließlich ins Netz eingespeist, sondern direkt den Bewohnern zur Verfügung gestellt – ohne dass das Wohnungsunternehmen selbst die Rolle des Energieversorgers übernimmt. Stattdessen übernimmt ein Energiedienstleister St...