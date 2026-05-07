Viele Mieter möchten sich verkleinern, zahlreiche Familien haben zu wenig Zimmer. Da liegt der Wechsel "Groß gegen klein" nah. Doch Allheilmittel fehlen und gutdurchdachte Programme stocken.
Das grafisch animierte Video zeigt Herrn Meier in seiner Dreizimmerwohnung. Ihm sei, so heißt es, klar geworden, dass die Wohnung zu groß sei. So viel Platz, den er nicht nutzen würde. Und die ganze Putzerei. Vielleicht könne jemand anders den Platz besser gebrauchen – wie etwa Tim und Leila, die in Kürze Nachwuchs erwarten. Das Paar braucht dringend mehr Platz. Sie tauschen mit Herrn Meier ihre Wohnung – und alle sind glücklich.
Mit dem dreiminütigen Film wirbt das Portal "inberlinwohnen.de" der sieben landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften für ihr Tauschprogramm. Bundesweit einmalig können Hauptmieter dieser Wohnungsbaugesellschaften seit September 2018 – zusammen bewirtschaften sie fast jede vierte Mietwohnung der Hauptstadt – untereinander ihre Wohnung tauschen.
Überbelegung: Zahlen und Fakten
Wie groß der Bedarf ist, zeigen mehr als 550.000 Tauschanfragen seit der Live-Schaltung des Portals. Auch in einschlägigen kommerziellen Immobilienportalen wie "tauschwohnung.com" inserieren Ta...
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