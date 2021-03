Corona-Hilfsmaßnahmen im Jahresabschluss

Tipp: Online-Seminar zur korrekten bilanziellen Berücksichtigung der Coronahilfen Es ist gar nicht so einfach, die Zahlungseingänge von Bund und Ländern in der Bilanz richtig zu erfassen. Abhilfe leistet Prof. Dr. Harald Kessler im Online-Seminar "Coronahilfen in der Bilanz korrekt berücksichtigen" am 24.3.2021. zur Anmeldung