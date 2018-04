Die Studie der EBS beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalen Transformation auf das Controlling. Bild: mauritius images / Denis Putilov / Alamy

Wie sehr haben sich das Controlling und seine Prozesse durch die digitale Transformation verändert? Was bedeutet der Wandel für den Controller selbst? Diesen Fragen geht eine aktuelle Studie der EBS Universität für Wirtschaft und Recht nach. Dazu ist jetzt die Expertise von Fach- und Führungskräften aus dem Controlling gefragt.

Fortschritt bei der Digitalisierung und Auswirkungen auf Controlling ermitteln

Mit der Studie sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie groß der Digitalisierungsfortschritt in den Unternehmen bereits ist und welchen Einfluss die digitale Transformation auf das Controlling hat. Dabei wird insbesondere ein Augenmerk auf den Wandel im Budgetierungsprozess der Unternehmen gelegt.

Fachkräfte und Führungskräfte des Controllings- und der Budgetierung sind gefragt

Zur Teilnahme eingeladen sind Führungskräfte und Fachkräfte des Controllerbereichs, die den Digitalisierungsgrad in Zusammenhang mit dem Controlling und der Budgetierung ihres Unternehmens beurteilen können.

Bearbeitungszeit und Anonymität

Die Bearbeitungszeit wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich und anonym behandelt. Eine Teilnahme an der Studie ist bis zum 30. April 2018 möglich.

Zur Studie

Teilnehmer erhalten detaillierte Ergebnisse und nehmen an Buchverlosung teil

Allen Teilnehmern der Studie werden die detaillierten Ergebnisse im 3. Quartal 2018 per E-Mail zugeschickt. Unter den Teilnehmern werden zudem 3 Fachbücher zum Thema Digitalisierung und Controlling verlost. Wenn Sie am Ende des Fragebogens Ihre Email-Adresse angeben, nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil.

Ansprechpartner

Wenn Sie Fragen zur Studie oder zum Ausfüllen des Fragebogens haben, wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner, die Ihnen gerne weiterhilft.

Deborah Nasca

Telefon: +49 (0)611/ 7102 1344

E-Mail: deborah.nasca@ebs.edu