Planung und Forecasting neu gedacht

In Zeiten dynamischer Märkte kommen traditionelle Planungsprozesse an ihre Grenzen. Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen und Konzepte moderner Planung und zeigt, wie diese anhand der vorgestellten Tools und Methoden in der Praxis umgesetzt werden kann.

Die nächste Stufe in der Planung

Unternehmen müssen auch in Zeiten dynamischer und komplexer Marktsituationen schnell Entscheidungen treffen und entsprechende Maßnahmen umsetzen, um erfolgreich zu bleiben. Die bisher übliche Planungspraxis mit ihren traditionellen Methoden funktioniert hier nicht mehr wirklich effizient. Dieses Herausgeberwerk von Ronald Gleich, Michael Kappes, Claudia Maron, Karsten Oehler und Martin Tschandl zeigt, wie die Planung im Sinne eines New Planning auf die nächste Stufe gehoben wird, um Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Die Autor:innen stellen Tools und Methoden vor, damit Planung zukunftsorientiert, agil, flexibel, integriert, datengesteuert und nachhaltig bei der Entscheidungsfindung unterstützt und sich auf die Bewältigung aktueller Herausforderungen konzentrieren kann. Mit zahlreichen Praxibeispielen.

Inhalte

Bestandteile einer modernen Planung

Überblick über moderne Planungsansätze

Strategische Planung mithilfe BSC, OKR, Trends

Benchmarking als marktorientierter Impuls für die Planung

Campus Planung und datengetriebene Umsatzplanung

Case Swiss

ESG in der integrierten Unternehmensplanung

Steuerung mit Forecasts

Integrierte Planung Finanz- und Liquiditätsplanung

Unterstützung Planung und Forecast durch eine moderne IT-Architektur

AI/ML Forecasting in der Planung

Die Herausgeber

Professor Dr. Ronald Gleich ist Academic Director des Centers for Performance Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management, Leiter der Ideenwerkstatt des Internationalen Controller Vereins sowie Mitgründer der Podcastreihe "Controlling-Vordenker".

Michael Kappes ist Partner und Leiter des Segments Planung und Forecasting im Competence Center Controlling & Finance von Horváth Management Consultants in Stuttgart.

Claudia Maron, Mitglied des Vorstands, Internationaler Controller Verein e.V., Wörthsee und Leiterin der Abteilung Strategisches Controlling & Risikomanagement bei Datev eG.

Prof. Dr. Karsten Oehler ist Solution Advisor Chief Expert Planning & Analytics in der LOB BTP, SAP Deutschland SE &Co.KG in Eschborn. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und referiert regelmäßig auf Kongressen und Seminaren. Außerdem ist er Professor für Controlling und Accounting an der Provadis School of International Management and Technology in Frankfurt.

Prof. Dr. Martin Tschandl ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Controlling sowie Leiter des Instituts Industrial Management an der FH Joanneum in Kapfenberg, Österreich.

Bibliografische Angaben

Gleich/Kappes/Maron/Oehler/Tschandl: Planung und Forecasting neu gedacht, 250 Seiten, Hardcover, 1. Auflage 2024, ISBN 978-3-648-18082-2, Bestell-Nr.: E11485, 89,99 Euro

