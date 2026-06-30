Die Gestaltung der Unternehmensorganisation ist ein zentraler Erfolgsfaktor, etwa durch eine konsequente organisatorische Kundenausrichtung. Zugleich stellt die wachsende Dynamik des Wirtschaftsgeschehens bewährte Prozesse und Strukturen immer häufiger und schneller infrage. Diese Ausgabe präsentiert ausgewählte Literatur zur Organisation, die helfen kann, Gestaltungskompetenz zu sichern und moderne Ansätze wirksam zu nutzen.

Lehr- und Managementbuch zur Unternehmensorganisation

Vahs, Dietmar: Organisation, 12. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2026 – 713 Seiten, 49,99 EUR / E-Book: 49,99 EUR

Auf einen Blick

Ein führendes Standard-Lehrbuch der Organisation, gemäß Untertitel ein „Lehr- und Managementbuch“. Es erscheint in 12., aktualisierter und überarbeiteter Auflage. Eine didaktisch vorteilhaft aufbereitete Darstellung der allgemeinen Unternehmensorganisation.

Der Autor

Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Vahs leitet das Institut für Change Management und Innovation (CMI) der Hochschule Esslingen und ist Managing Partner der Beratergruppe Quality-Awareness-Experts (qa-experts.de).

Themen

Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?

Ansätze der Organisationstheorie: Vom Bürokratiemodell zum situativen Ansatz

Organisatorische Differenzierung und Integration

Organisationseinheiten als Elemente der Aufbauorganisation

Organisationskonzepte

Prozessmanagement als bereichsübergreifendes Organisationskonzept

Change-Management – Gestaltung des organisatorischen Wandels

Techniken der Organisationsgestaltung

Anmerkungen zum Berufsbild des Organisators

Ausblick: Organisation – quo vadis?

Buchmerkmale und Leseeindrücke

Der Autor entfaltet auf über 700 Seiten eine umfassende Darstellung der betrieblichen Organisation. Der Aufbau folgt einer klaren Struktur: Zunächst Grundlagen und Organisationstheorien, anschließend Gestaltungsfragen, danach das Prozessmanagement sowie spezielle Themen und ein abschließender Ausblick.

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der systematischen Darstellung der Merkmale einer leistungsfähigen Unternehmensorganisation und dem Anspruch, ein konsistentes Qualitäts- und Leistungsniveau zu erreichen. Aktuelle Themen wie Digitalisierung und KI werden einbezogen, aber nicht vertieft.

Die didaktische Gestaltung überzeugt durch Lernziele zu Beginn der Kapitel, zahlreiche Infokästen, Wiederholungsfragen mit Lösungen und eine große Zahl an Abbildungen. Die fiktive Speedy GmbH sowie rund 200 Praxisbeispiele bekannter Unternehmen verdeutlichen praxisnah zentrale Organisationsfragen.

Die mehrfarbige, übersichtliche und lesefreundliche Gestaltung erleichtert die Orientierung und erhöht den Gebrauchsnutzen.

Die Neuauflage richtet sich gleichermaßen an Dozierende und Studierende sowie an Fach- und Führungskräfte in der Praxis. Sie bestätigt die Bedeutung des Buches innerhalb der Organisationsliteratur.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Theorie und Gestaltung der Organisation

Bea, Franz-Xaver / Göbel, Elisabeth: Organisation, 6. Auflage. Tübingen: UVK 2025 – 529 Seiten, 49,90 EUR, E-Book 48,99 EUR

Auf einen Blick

Der Band erscheint in der Verlagsreihe „Unternehmensführung“ in 6., vollständig überarbeiteter Auflage. Gemäß Untertitel beleuchtet der Titel „Theorie und Praxis“. Ein anerkanntes Lehrbuch zur Organisation.

Autorenteam

Prof. Dr. Franz Xaver Bea war Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Planung und Organisation, an der Universität Tübingen. Er ist Herausgeber der UTB-Reihe "Unternehmensführung" und Verfasser zahlreicher Lehrbücher. Prof. Dr. Elisabeth Göbel lehrt an der Universität Trier und forscht zu den Themen Organisation, Neue Institutionenökonomik, Strategisches Management und Wirtschaftsethik.

Themen

Begriff der Organisation

Ziele der Organisation

Aufgaben der Organisation

Management der Organisation

Aufgaben der Organisationstheorie und Methoden der Organisationsforschung

Organisationstheoretische Ansätze

Die Bedeutung der Organisationstheorie für die Organisationsgestaltung

Gegenstände und Elemente der Organisationsgestaltung

Organisationseinheiten

Aufbauorganisation

Ablauforganisation

Traditionelle Organisationsmodelle

Neuausrichtung der Organisationsmodelle

Ursachen des Wandels

Formen und Management des Wandels

Buchmerkmale und Leseeindrücke

Der Band führt in 15 Kapiteln durch zentrale Themen der Organisation und gliedert sich in vier Teile: Grundlagen, Organisationstheorie, Organisationsgestaltung sowie Wandel von Organisationen. Eine Zusammenfassung mit Ausblick rundet den Text ab.

Das Lehrbuch verbindet organisationstheoretische Ansätze mit praktischer Organisationsgestaltung. Diese duale Perspektive kann den Erkenntnisgewinn deutlich vertiefen.

Wichtige Stichworte sind unter anderem: Ablauforganisation, Ansätze der Organisationstheorie, Arbeitsorganisation, Bürokratie, Entscheidungen, Holding, Instanz, Management, Menschenbild, Motivation, Organisation, Projektorganisation, Spezialisierung, Stellenbildung und Wandel.

Die Gestaltung ist lesefreundlich: gut lesbare Schrift, klare Gliederung mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und Aufzählungen, Infokästen sowie zahlreiche Abbildungen und Tabellen.

Fragen zur Wiederholung (ohne Lösungshinweise, jedoch mit Texthinweisen) sowie Fragen zur Vertiefung (ohne Lösungshinweise) regen zur Reflexion organisatorischer Fragestellungen an.

Die Neuauflage richtet sich an Studierende, die Organisationswissen aufbauen und prüfungssicher werden möchten, an Forschende und Lehrende, die Anregungen aus der hier vertretenen Konzeption suchen, sowie an Praktikerinnen und Praktiker, die ihren Wissensstand auffrischen wollen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.

Auswirkungen neuer Organisationsformen und Technologien

Picot, Arnold / Dietl, Helmut / Franck, Egon / Fiedler, Marina / Royer, Susanne Royer: Organisation, 9. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2025 – 539 Seiten, 49,99 EUR / E-Book 49,99 EUR

Auf einen Blick

Der Titel widmet sich gemäß Untertitel der Theorie und Praxis der Organisation aus ökonomischer Sicht. Das Gemeinschaftswerk eines Autorenteams erschien erstmals 1997 und liegt seit 2025 in 9., aktualisierter und überarbeiteter Auflage vor. Dieses Organisationslehrbuch öffnet sich neuen Entwicklungen und verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen. Es bündelt die Expertise von fünf ausgewiesenen Fachleuten.

Autorenteam

Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot war langjähriger Vorstand des Instituts für Information, Organisation und Management an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er verstarb im Juli 2017. Prof. Dr. Helmut Dietl ist Inhaber des Lehrstuhls für Services- & Operationsmanagement am Institut für Betriebswirtschaftslehre und Vorsitzender des Direktoriums des Center for Research in Sports Administration an der Universität Zürich. Prof. Dr. Egon Franck ist Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensführung und -politik und Direktor des Instituts für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Prof. Dr. Marina Fiedler ist Inhaberin des Lehrstuhls für Management, Personal & Information an der Universität Passau. Prof. Dr. Susanne Royer ist Professorin für Strategisches und Internationales Management und Direktorin am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung an der Europa-Universität Flensburg.

Themen

Zur Entstehung und Lösung des Organisationsproblems

Ökonomische Organisationstheorien

Organisation wettbewerblicher Rahmenbedingungen

Organisation zwischenbetrieblicher Beziehungen

Organisation des Binnenbereichs der Unternehmung

Organisation und Management von (Service-)Plattformen

Organisation von Innovationen

Reorganisation

Blockchain-Technologie und Organisation

Buchmerkmale und Leseeindrücke

Ein modernes Organisationslehrbuch, das sowohl grundlegende Themen – etwa das „Organisationsproblem“ – behandelt als auch neuere Entwicklungen aufgreift und beleuchtet wie z. B.: Einfluss der Künstlicher Intelligenz auf Organisation und Reorganisation, hybride und virtuelle Arbeit, Crowdwork, Automatisierung, Blockchain und DAOs.

Der Titel bietet einen fundierten Einblick in neuere Organisationsformen und zeigt die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.

Wichtige Stichworte sind unter anderem: Blockchain, Bündelungsangriff, Chance Management, Effizienz, Funktionsbereichsorganisation, Geschäftsbereichsorganisation, Innovationen, Merger, Motivationstheorien, Plattform, Programmierung, Stellenarten, Verfügungsrechte und Wissen.

Leitfragen eröffnen, Fragen ohne Lösungen beschließen die einzelnen Kapitel. 112 Tabellen und Abbildungen veranschaulichen zentrale Sachverhalte. Die tiefe Themenstruktur erleichtert den Zugriff; die kleine, seitensparende Schrift kann jedoch die intensive Lektüre erschweren.

Die Neuauflage verbindet Theorie und Praxis, vermittelt fundiertes Organisationswissen und ordnet wesentliche organisatorische Entwicklungslinien ein. Damit spricht das Buch ein breites, fachlich interessiertes Publikum an.

Verlagspräsentation mit Leseprobe.