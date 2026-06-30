Neue Perspektiven auf die Organisation
Lehr- und Managementbuch zur Unternehmensorganisation
Vahs, Dietmar: Organisation, 12. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2026 – 713 Seiten, 49,99 EUR / E-Book: 49,99 EUR
Auf einen Blick
Ein führendes Standard-Lehrbuch der Organisation, gemäß Untertitel ein „Lehr- und Managementbuch“. Es erscheint in 12., aktualisierter und überarbeiteter Auflage. Eine didaktisch vorteilhaft aufbereitete Darstellung der allgemeinen Unternehmensorganisation.
Der Autor
Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Vahs leitet das Institut für Change Management und Innovation (CMI) der Hochschule Esslingen und ist Managing Partner der Beratergruppe Quality-Awareness-Experts (qa-experts.de).
Themen
- Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?
- Ansätze der Organisationstheorie: Vom Bürokratiemodell zum situativen Ansatz
- Organisatorische Differenzierung und Integration
- Organisationseinheiten als Elemente der Aufbauorganisation
- Organisationskonzepte
- Prozessmanagement als bereichsübergreifendes Organisationskonzept
- Change-Management – Gestaltung des organisatorischen Wandels
- Techniken der Organisationsgestaltung
- Anmerkungen zum Berufsbild des Organisators
- Ausblick: Organisation – quo vadis?
Buchmerkmale und Leseeindrücke
- Der Autor entfaltet auf über 700 Seiten eine umfassende Darstellung der betrieblichen Organisation. Der Aufbau folgt einer klaren Struktur: Zunächst Grundlagen und Organisationstheorien, anschließend Gestaltungsfragen, danach das Prozessmanagement sowie spezielle Themen und ein abschließender Ausblick.
- Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der systematischen Darstellung der Merkmale einer leistungsfähigen Unternehmensorganisation und dem Anspruch, ein konsistentes Qualitäts- und Leistungsniveau zu erreichen. Aktuelle Themen wie Digitalisierung und KI werden einbezogen, aber nicht vertieft.
- Die didaktische Gestaltung überzeugt durch Lernziele zu Beginn der Kapitel, zahlreiche Infokästen, Wiederholungsfragen mit Lösungen und eine große Zahl an Abbildungen. Die fiktive Speedy GmbH sowie rund 200 Praxisbeispiele bekannter Unternehmen verdeutlichen praxisnah zentrale Organisationsfragen.
- Die mehrfarbige, übersichtliche und lesefreundliche Gestaltung erleichtert die Orientierung und erhöht den Gebrauchsnutzen.
- Die Neuauflage richtet sich gleichermaßen an Dozierende und Studierende sowie an Fach- und Führungskräfte in der Praxis. Sie bestätigt die Bedeutung des Buches innerhalb der Organisationsliteratur.
Verlagspräsentation mit Leseprobe.
Theorie und Gestaltung der Organisation
Bea, Franz-Xaver / Göbel, Elisabeth: Organisation, 6. Auflage. Tübingen: UVK 2025 – 529 Seiten, 49,90 EUR, E-Book 48,99 EUR
Auf einen Blick
Der Band erscheint in der Verlagsreihe „Unternehmensführung“ in 6., vollständig überarbeiteter Auflage. Gemäß Untertitel beleuchtet der Titel „Theorie und Praxis“. Ein anerkanntes Lehrbuch zur Organisation.
Autorenteam
Prof. Dr. Franz Xaver Bea war Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Planung und Organisation, an der Universität Tübingen. Er ist Herausgeber der UTB-Reihe "Unternehmensführung" und Verfasser zahlreicher Lehrbücher. Prof. Dr. Elisabeth Göbel lehrt an der Universität Trier und forscht zu den Themen Organisation, Neue Institutionenökonomik, Strategisches Management und Wirtschaftsethik.
Themen
- Begriff der Organisation
- Ziele der Organisation
- Aufgaben der Organisation
- Management der Organisation
- Aufgaben der Organisationstheorie und Methoden der Organisationsforschung
- Organisationstheoretische Ansätze
- Die Bedeutung der Organisationstheorie für die Organisationsgestaltung
- Gegenstände und Elemente der Organisationsgestaltung
- Organisationseinheiten
- Aufbauorganisation
- Ablauforganisation
Traditionelle Organisationsmodelle
- Neuausrichtung der Organisationsmodelle
- Ursachen des Wandels
- Formen und Management des Wandels
Buchmerkmale und Leseeindrücke
- Der Band führt in 15 Kapiteln durch zentrale Themen der Organisation und gliedert sich in vier Teile: Grundlagen, Organisationstheorie, Organisationsgestaltung sowie Wandel von Organisationen. Eine Zusammenfassung mit Ausblick rundet den Text ab.
- Das Lehrbuch verbindet organisationstheoretische Ansätze mit praktischer Organisationsgestaltung. Diese duale Perspektive kann den Erkenntnisgewinn deutlich vertiefen.
- Wichtige Stichworte sind unter anderem: Ablauforganisation, Ansätze der Organisationstheorie, Arbeitsorganisation, Bürokratie, Entscheidungen, Holding, Instanz, Management, Menschenbild, Motivation, Organisation, Projektorganisation, Spezialisierung, Stellenbildung und Wandel.
- Die Gestaltung ist lesefreundlich: gut lesbare Schrift, klare Gliederung mit Zwischenüberschriften, Hervorhebungen und Aufzählungen, Infokästen sowie zahlreiche Abbildungen und Tabellen.
- Fragen zur Wiederholung (ohne Lösungshinweise, jedoch mit Texthinweisen) sowie Fragen zur Vertiefung (ohne Lösungshinweise) regen zur Reflexion organisatorischer Fragestellungen an.
- Die Neuauflage richtet sich an Studierende, die Organisationswissen aufbauen und prüfungssicher werden möchten, an Forschende und Lehrende, die Anregungen aus der hier vertretenen Konzeption suchen, sowie an Praktikerinnen und Praktiker, die ihren Wissensstand auffrischen wollen.
Verlagspräsentation mit Leseprobe.
Auswirkungen neuer Organisationsformen und Technologien
Picot, Arnold / Dietl, Helmut / Franck, Egon / Fiedler, Marina / Royer, Susanne Royer: Organisation, 9. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2025 – 539 Seiten, 49,99 EUR / E-Book 49,99 EUR
Auf einen Blick
Der Titel widmet sich gemäß Untertitel der Theorie und Praxis der Organisation aus ökonomischer Sicht. Das Gemeinschaftswerk eines Autorenteams erschien erstmals 1997 und liegt seit 2025 in 9., aktualisierter und überarbeiteter Auflage vor. Dieses Organisationslehrbuch öffnet sich neuen Entwicklungen und verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen. Es bündelt die Expertise von fünf ausgewiesenen Fachleuten.
Autorenteam
Prof. Dr. Dres. h. c. Arnold Picot war langjähriger Vorstand des Instituts für Information, Organisation und Management an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er verstarb im Juli 2017. Prof. Dr. Helmut Dietl ist Inhaber des Lehrstuhls für Services- & Operationsmanagement am Institut für Betriebswirtschaftslehre und Vorsitzender des Direktoriums des Center for Research in Sports Administration an der Universität Zürich. Prof. Dr. Egon Franck ist Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensführung und -politik und Direktor des Instituts für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Prof. Dr. Marina Fiedler ist Inhaberin des Lehrstuhls für Management, Personal & Information an der Universität Passau. Prof. Dr. Susanne Royer ist Professorin für Strategisches und Internationales Management und Direktorin am Internationalen Institut für Management und ökonomische Bildung an der Europa-Universität Flensburg.
Themen
- Zur Entstehung und Lösung des Organisationsproblems
- Ökonomische Organisationstheorien
- Organisation wettbewerblicher Rahmenbedingungen
- Organisation zwischenbetrieblicher Beziehungen
- Organisation des Binnenbereichs der Unternehmung
- Organisation und Management von (Service-)Plattformen
- Organisation von Innovationen
- Reorganisation
- Blockchain-Technologie und Organisation
Buchmerkmale und Leseeindrücke
- Ein modernes Organisationslehrbuch, das sowohl grundlegende Themen – etwa das „Organisationsproblem“ – behandelt als auch neuere Entwicklungen aufgreift und beleuchtet wie z. B.: Einfluss der Künstlicher Intelligenz auf Organisation und Reorganisation, hybride und virtuelle Arbeit, Crowdwork, Automatisierung, Blockchain und DAOs.
- Der Titel bietet einen fundierten Einblick in neuere Organisationsformen und zeigt die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
- Wichtige Stichworte sind unter anderem: Blockchain, Bündelungsangriff, Chance Management, Effizienz, Funktionsbereichsorganisation, Geschäftsbereichsorganisation, Innovationen, Merger, Motivationstheorien, Plattform, Programmierung, Stellenarten, Verfügungsrechte und Wissen.
- Leitfragen eröffnen, Fragen ohne Lösungen beschließen die einzelnen Kapitel. 112 Tabellen und Abbildungen veranschaulichen zentrale Sachverhalte. Die tiefe Themenstruktur erleichtert den Zugriff; die kleine, seitensparende Schrift kann jedoch die intensive Lektüre erschweren.
- Die Neuauflage verbindet Theorie und Praxis, vermittelt fundiertes Organisationswissen und ordnet wesentliche organisatorische Entwicklungslinien ein. Damit spricht das Buch ein breites, fachlich interessiertes Publikum an.
Verlagspräsentation mit Leseprobe.
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