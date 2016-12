07.10.2015 | Online-Umfrage

Wie sieht Unternehmensplanung heute aus und was sind die Trends der Zukunft? Mit der Planungsstudie 2015 will Horváth & Partners diese Fragen beantworten und sucht dazu Teilnehmer für die Online-Umfrage. Wer mitmacht, erhält Benchmark-Informationen – und kann eine Konferenzteilnahme gewinnen.

Nutzen für die Teilnehmer

Die Probanden erfahren durch die Teilnahme an der Planungsstudie von Horváth & Partners, wie der Planungsprozess ihres Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen abschneidet und welche Entwicklungen sich in der Praxis durchsetzen.

Die Teilnehmenden erhalten dadurch die Möglichkeit, die eigenen Erfahrungen mit den Benchmarks der Studie zu vergleichen und zahlreiche Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Ansätze zu gewinnen.

Darüber hinaus wird unter den Studienteilnehmern eine kostenlose Gastkarte für die Teilnahme an der 17. Planungsfachkonferenz von Horváth & Partners am 3. Dezember 2015 in Köln verlost.

Zur Umfrage

Die Beantwortung des Online Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. An der Umfrage kann noch bis 1. November 2015 teilgenommen werden.

Die Teilnahme ist anonym und die gemachten Angaben werden vertraulich behandelt.

Ansprechpartner:

Horváth & Partner GmbH

Herr André Klaaßen

Phoenixbau | Königstraße 5 | 70173 Stuttgart

Tel.: +49 (0)162 2655363

E-Mail: Planungsstudie@horvath-partners.com