11.09.2013 | In eigener Sache

Bild: Haufe Online Redaktion

Eine Frage stellt sich den Controllern zunehmend: Was kommt nach dem Business Partner? Bleiben Aufgabenumfang, Kundenerwartungen und Toolset des Controllers die nächsten Jahre konstant? In dem Online-Seminar zeigt Prof. Ronald Gleich die Perspektiven in der "neuen Rolle der Controller" auf.

Die Agenda:

Was erwarten die internen Kunden der Controller heute und in Zukunft?

Was muss der Controller als Business Partner leisten?

Warum sollte der Controller auch "Change Agent" werden?

Welche persönlichen, methodischen und organisatorischen Veränderungen sind notwendig?

Der Referent Prof. Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender der Institutsleitung des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) sowie Leiter des Departments of Innovation Management and Entrepreneurship (IME) der EBS Business School. Darüber hinaus ist er Leiter der Horváth Akademie in Stuttgart.

Jetzt für das Seminar anmelden

Termin: 16.09.2013, 14 - 15 Uhr.

Konditionen

Für Abonnenten von Controlling Office, Finance Office Professional, Finance Office Premium und Business Office ist die Teilnahme im Abonnement inbegriffen.

Preis für Nicht-Abonnenten: 49,00 EUR zzgl. MwSt. (58,31 EUR inkl. MwSt.)

Hier kommen Sie zur Anmeldung.