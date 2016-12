02.06.2014 | Online-Literaturforum

Das Thema Stress ist in aller Munde. Stress und Stressbewältigung sind jedoch keine neuen Themen, sondern seit mindestens einem halben Jahrhundert Gegenstand intensiver Forschung und vielfältiger Veröffentlichungen. Alfred Biel präsentiert hierzu eine fundierte Neuauflage.

Aktive Entspannung und Stressbewältigung

in 7. Auflage 2014 im Expert Verlag Renningen - 193 Seiten, 29,90 EUR.

Zur Autorin: Dipl.-Psych. Angelika Wagener-Link war Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin, Coach, Trainerin, Supervisorin, Mediatorin und Buchautorin. Sie hatte einen hervorragenden Ruf.

Inhaltsüberblick und Themenschwerpunkte

Wissen befähigt zur Selbstanalyse, z. B. Vier Verhaltensebenen oder Persönlichkeitsstruktur und Stressverhalten – Der Weg zur aktiven Entspannung und Stressbewältigung, z. B. Methoden zur Erhöhung der Belastbarkeit oder Kombination verschiedener Techniken – Persönliches Programm zur aktiven Entspannung, u. a. Übungsplan.

Einordnung und Bewertung

Das Buch stellt, so auch der Untertitel „wirksame Methoden für Vielbeschäftigte“ vor. Es ist ein tief strukturiertes und verständlich geschriebenes Lern- und Arbeitsbuch. Als Lernbuch vermittelt es fundiertes Wissen u. a. darüber, was Stress ist, warum Stress entsteht, wie er sich äußert, welche Folgen Stress haben kann usw. Gleichzeitig weist die Autorin Wege, dem Stress und seine Folgen erfolgreich zu begegnen. Dazu finden sich nicht nur zahlreiche Tipps und Hinweise, sondern auch konkrete Übungen und Pläne mit entsprechenden Formularen. Insgesamt erweist sich die Neuerscheinung als recht nützlicher und praktischer „Gesundheitsratgeber“ für alle, die sich der Herausforderung Stressbewältigung stellen wollen.

In der damaligen Rezension im Controller Magazin zur Erstauflage hieß es:

„Ein Buch, das Kompetenz, Engagement und Sensibilität der Autorin in diesem Problemkomplex widerspiegelt. Ein Buch mit umfassender Breite, mit übersichtlicher Gliederung und klarer Struktur; verständlicher, überzeugender Sprache, besonders anwendungsnah und mit vielen Anleitungen und praktischen Umsetzungshilfen. Eine der besten Veröffentlichungen dieser Art."

