Arbeitgeber versuchen oft, mit ausgewählten Methoden die Eignung sowie bestimmte Eigenschaften eines Bewerbers zu prüfen. Aus Sicht des Bewerbers kommt es dann auf eine gute Vorbereitung an. Alfred Biel präsentiert hierzu ein Trainingsbuch.

Püttjer, Christian; Schnierda, Uwe: Einstellungstest – Das große Trainingsbuch: Alle Testverfahren mit ausführlichen Lösungen.

4. aktualisierte Auflage. Frankfurt: Campus, 2014 – 479 Seiten, 19,99 EUR.

Zu den Autoren: Christian Püttjer arbeitet gemeinsam mit Uwe Schnierda als Trainer und Berater in den Bereichen Karriere, Bewerbung und Rhetorik. Püttjer und Schnierda sind Autoren zahlreicher erfolgreicher Bücher.

Inhaltsübersicht

Einführung – Motivation Ihrer Bewerbung – Allgemeinbildung – Rechtschreibung – Praktische Mathematik – Englisch – Berufswissen – Logisches Denken – Räumliches Vorstellungsvermögen – Sprachliche Intelligenz – Kreative Intelligenz – Aufmerksamkeit – Merkfähigkeit – Selbsteinschätzung – Kommunikation im Vorstellungsgespräch und beim Kennenlernen sowie im Assessment-Center – Tipps für den Testtag – Schlusswort – Lösungen.

Einordnung und Einschätzung

Tests sollen untersuchen und herausfinden, ob bestimmte Kriterien oder Anforderungen erfüllt werden. Dazu hat sich eine weitreichende Methodik entwickelt, wie sie bei Einstellungs- bzw. Eignungstests zum Einsatz kommt. Hierzu erhält der Band zahlreiche Aufgaben, Selbsttests und Checklisten (nach Verlagsangaben 1.500 Aufgaben), die in dieser oder ähnlicher Form in der Praxis eingesetzt werden. Der Ratgeber macht vertraut mit Formen und Abläufen von Einstellungstests. Er gibt das Testziel „ein Ergebnis im oberen Drittel“ aus. Umfangreiches Testmaterial lädt zum Üben ein – sowohl im Hinblick auf die erfolgreiche Bewältigung konkreter Einstellungstest als auch zur eigenen Selbsteinschätzung. Insofern kann diese Neuauflage sowohl zur gezielten Vorbereitung als auch zum „Kennenlernen“ des eigenen Wissenstandes herangezogen werden. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und ein ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtern den Zugriff auf gewünschte Textpassagen. Der Buchkauf ist mit Zusatzmaterialien zum Download verbunden (Test verlief erfolgreich). Der umfangreiche Lösungsteil vermittelt die richtigen Antworten sowie Muster gelungener und ungünstiger Antworten auf Fragen im Rahmen des Testverfahrens. Das gezielte Training mit Hilfe des Übungsmaterials kann Sicherheit und VertrautEn aufbauen – und so die Chancen der Bewerbung steigern.

