Controlling konzipieren ist das eine, Controlling umsetzen das andere. Die Fähigkeit, theoretischen Wissens auf praktische Fragestellungen zu übertragen, ist ein wesentlicher persönlicher Erfolgsfaktor. Alfred Biel stellt eine Neuauflage mit Anwendungs- und Umsetzungshilfen vor.

Controlling umsetzen

5., überarbeitete Auflage aus dem Schäffer-Poeschel Verlag

301 Seiten, 39,95 EUR.

Die Autoren: em. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Geschäftsführer der IPRI - International Performance Research Institute gGmbH, Stuttgart, Aufsichtsratsvorsitzender der Horváth AG, Stuttgart; Prof. Dr. Ronald Gleich, Vorsitzender der Institutsleitung des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) der EBS European Business School, Oestrich-Winkel und Mitherausgeber des "Controlling-Beraters"; Dr. Dietmar Voggenreiter, Audi (China) Enterprise Management Co. Ltd., Peking.

Inhalt

Fallstudien und Lösungsvorschläge, u. a. zu den Themen Investitionen, Innovationscontrolling, Produktivität, neue Strategien, Prozessperformance, wertorientierte Produktentwicklung, Entwicklung eines Ökorasenmähers usw. - Basiswissen, u. a. zu Verrechnungspreise, Target Costing, Einkaufscontrolling, Grünes Controlling.

Einordnung

Aus einer Rezension im Literaturforum des Controller Magazins zu einer Vorauflage: "Diese Neuauflage ermöglicht es, grundlegende Controlling-Kenntnisse in einer fiktiven Firma, damit im "virtuellen Unternehmen", zu erwerben und zu trainieren." Das Buch vermittelt einen kompakten Einblick in übliche Fragestellungen des praktischen Controllings und bietet themenbezogenes Controlling-Grundwissen. Das Buch hat sich als Übungs- und Trainingsbuch für Studierende, Ein- um Umsteiger etabliert. Praktiker finden Orientierungshilfen für ein strukturiertes und methodisch fundiertes Vorgehen.

