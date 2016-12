04.08.2014 | Online-Literaturforum

Das Controlling stellt sich vielfältigen Aufgaben. Um einen Überblick der Aufgabenvielfalt zu erhalten und ein Gespür für Controlleraufgaben zu bekommen, ist es wichtig, sich über Fragen und Aufgaben des Controllings zu informieren bzw. sein vorhandenes Wissen aufzufrischen. Dazu präsentiert Alfred Biel eine Neuauflage.

Arbeitsbuch Controlling - Aufgaben und Testfragen mit Lösungen zur Klausurvorbereitung in 2., aktualisierter Auflage 2014 im Verlag de Gruyter Berlin – 292 Seiten, 29,95 EUR.

Der Autor: Prof. Dr. Hand Jung, lehrt an der Hochschule Lausitz Betriebswirtswirtschaftslehre und Personalmanagement.

Inhaltsübersicht und Themenschwerpunkte

Grundlagen des Controlling – Basisinstrumente des Controlling – Strategisches und operatives Controlling – Funktionsbezogenes Controlling – Projektcontrolling.

Einordnung und Bewertung

Der vorliegende Band enthält eine größere Zahl an Fragen und Aufgaben zum Controlling. Sie verdeutlichen, worum es im Controlling geht und welche Aufgaben sich in der Praxis stellen. Den Angaben nach hat sich der Autor bei der Auswahl der Themen an den ihm in Seminaren und Trainings in der Industrie und an Hochschulen begegneten Fragen und Problemstellungen orientiert. Dazu bietet der Verfasser relativ ausführliche Lösungen. Diese aufgeführten und relativ detaillierten Lösungen dienen a. a. dem Verständnis von Controllingproblemen.

Das Arbeitsbuch lehnt sich an das Controlling-Lehrbuch des Verfassers an (liegt seit Kurzem in 4. Auflage vor), kann aber auch unabhängig davon oder auch als Ergänzung zu anderen Lehrbüchern genutzt werden. Dabei kann es aber bei Definitionen und bestimmten Sichtweisen zu Unterschieden kommen.

Das vorliegende Lern-Buch eignet sich z. B. für Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in besonderer Weise zur Vorbereitung auf Prüfungen und Klausuren. Es kann zudem von Studierenden und Praktikern zum Selbstudium bzw. als Repetitorium genutzt werden.

Verlagspräsentation (Abfrage 01.08.14) – leider ohne Leseprobe.