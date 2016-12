15 Jahre Erfahrung mit der Balanced Scorecard haben gezeigt: Sie braucht zwei Eigenschaften, damit bei allen Mitarbeitern die Bereitschaft wächst, strategiegerecht zu handeln: Sie muss einfach zu verstehen sein und konsequent gehandhabt werden. Dr. Herwig Friedag und Dr. Walter Schmidt zeigen in diesem Top-Thema, wie eine Scorecard "einfach verständlich" wird.

Die wesentlichen Eckpunkte für den Einsatz der Balanced Scorecard als strategisches Führungsinstrument haben Kaplan und Norton 1996 formuliert. Sie gelten heute nach wie vor.

„Despite the best intentions of those at the top, lofty statements about becoming ‘best in class’, ‘the number one supplier’ or an ‘empowered organization’ don’t translate easily into operational terms that provide useful guides to action at the local level. For people to act on the words in vision and strategy statements, those statements must be expressed as an integrated set of objectives and measures, agreed upon by all senior executives, that describe the long-term drivers of success.” (Kaplan/Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 1996.)