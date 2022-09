Wie sieht der Status quo im Lieferkettencontrolling aus? Welche Erfolgsfaktoren können genutzt werden? In einer Live-Diskussion am 20.09. um 15 Uhr werden dazu die Ergebnisse einer Studie vorgestellt und interpretiert.

Am 20. September werden um 15:00 Uhr die Ergebnisse einer exklusiven Studie der Frankfurt School mit Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum einem breiten Publikum vorgestellt. Dabei werden der Status Quo und die bestehenden Lücken im Lieferkettencontrolling aufgezeigt. Mit Blick auf die Zukunft befasst sich die Veranstaltung insbesondere mit dem Thema der Umsetzung allgemeiner und potentieller Erfolgsfaktoren. Dabei stehen Potentiale in wettbewerbskritischen Bereichen wie Innovation, Kosten oder Nachhaltigkeit im Fokus.

Die kostenfreie Veranstaltung wird moderiert von Dr. Sebastian Möbus (Head of Operations am Centre for Performance Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management) und Dr. Holger Schober (VP Sales bei Hiteco Limited).

