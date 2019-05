Excel: Mit der Blitzvorschau Zellen automatisch füllen

Kennen Sie das? Sie haben in der Personalabteilung eine Liste mit Mitarbeitern, deren Vor- und Nachnamen Sie verbinden müssen. Oder Sie haben Adressdaten und müssen diese splitten. Mit der Blitzvorschau haben Sie schnell und einfach das gewünschte Ergebnis.

Blitzvorschau seit Excel 2013 verfügbar

Die Blitzvorschau ist ein Werkzeug, welches es ab Excel 2013 gibt und eine Ergänzung zum Automatischen Ausfüllen darstellt. Excel versucht dabei anhand Ihrer Eingaben ein Muster zu identifizieren, um dann weitere Zellen nach gleichem Schema zu füllen. Grundvoraussetzung ist nur, dass Sie Excel ein paar vorgegeben Werte/Reihen benötigt, um sich zu orientieren.

Bild: Ralf Greiner

Einfaches Teilen der Adresse in PLZ und Ort mittels Blitzvorschau

In diesem Beispiel befinden sich in der Spalte Adresse (Spalte C) der Ort und die PLZ inklusive Unterstrich in einer Zelle. Wenn in der Spalte PLZ (Spalte D) jetzt immer nur die PLZ stehen soll, so gibt man Excel in Zelle D3 ein erstes Bespiel zur Orientierung. Das Gleiche wiederholen wir in Zelle E3, wo später nur der Ort angezeigt werden soll. Im nächsten Schritt markieren Sie die Zellen D3 bis D12. Wählen Sie dann im Menü den Reiter DATEN und dort in den Datentools die Funktion Blitzvorschau.

Bild: Ralf Greiner

"Blitzschnell" hat Ihnen Excel nun die anderen leeren Zellen mit der PLZ und Ort gefüllt. Ohne Formel und Anstrengung hat sich Excel an Ihren Eingaben orientiert und sogar Frankfurt am Main, das aus mehreren Wörtern besteht, wurde übernommen.

Bild: Ralf Greiner

Erfolg der Blitzvorschau hängt von Datenqualität ab

Auch wenn die Blitzvorschau ein gutes Werkzeug ist, um Daten schnell und einfach zu trennen oder zusammenzuführen, ist dieses Werkzeug nur so gut wie Ihre vorherigen Eingaben. Wenn Sie Daten mittels Blitzvorschau füllen wollen und Ihre Grunddaten innerhalb eines Bereiches schon inkonsistent sind, dann sind manchmal mehrere Eingaben erforderlich, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Wenn Sie beispielsweise beim Nachnamen auch einen Nachnamen komplett in Kleinbuchstaben schreiben, muss Excel wissen, dass dieser in der Zusammenführung so nicht übernommen werden soll. Wenn Sie aber konsistente Daten haben, ist die Blitzvorschau ein mächtiges Werkzeug, das ohne lange und komplizierte Formeln funktioniert.