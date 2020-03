Coronavirus: Liquidität sichern Finanzhilfen nutzen

Immer mehr Unternehmen leiden unter gravierenden Umsatzeinbrüchen bis hin zum Stillstand des Geschäfts. In einem Onlineseminar werden Instrumente und Maßnahmen zur Risikoanalyse, Kostensenkung und Liquiditätsverbesserung einschließlich staatlicher HIlfen vorgestellt.

Immer mehr Unternehmen leiden unter gravierenden Umsatzeinbrüchen bis hin zum Stillstand des Geschäfts. In einem Onlineseminar werden Instrumente und Maßnahmen zur Risikoanalyse, Kostensenkung und Liquiditätsverbesserung einschließlich staatlicher HIlfen vorgestellt.

Noch ist nicht wirklich absehbar, welche Auswirkungen das Coronavirus letztendlich für die Unternehmen haben wird. Aufträge bleiben aus, Lieferketten werden unterbrochen – das kann sich schnell sehr gravierend auf Gewinn und Liquidität auswirken.

In diesem Online-Seminar zeigt Ihr Referent Jörgen Erichsen, wie Sie die finanziellen Risiken durch das Coronavirus analysieren und welche Maßnahmen zur Kostensenkung in den einzelnen Bereichen in Frage kommen. Sie erfahren, wie Sie eine einfache Finanzplanung und Liquiditätsvorschau erstellen und die Möglichkeiten zur Stabilisierung der Liquidität, einschließlich staatlicher Hilfen wie Kurzarbeitergeld oder Hilfskredite, effektiv nutzen.

Die Inhalte im Überblick

Bestandsaufnahme am Markt und im Unternehmen: Welche Risiken drohen?

Maßnahmen festlegen: Welche Kosten bzw. Ausgaben können kurzfristig vermieden werden?

Finanzplanung: So erstellen Sie eine einfache Liquiditätsvorschau und simulieren mögliche Entwicklungen

Staatliche Unterstützung nutzen: Kurzarbeitergeld, Hilfskredite, Steuerstundung etc.

Termin und Anmeldung

Freitag, 27.03.2020, 10:00-11:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 98 EUR zzgl. USt/116,62 EUR inkl. USt.

