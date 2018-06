Bild: Haufe Online Redaktion

Das Controlling-Prozessmodell der International Group of Controlling (IGC) hat sich zu einem Standard für die Controllingorganisation entwickelt. In der 2. Auflage wurden Anforderungen von Digitalisierung und Big Data neu aufgenommen. Jetzt liegt auch die englische Ausgabe vor.

Controlling Process Model 2.0

Vor einem halben Jahr ist die lang erwartete 2. Auflage des Controlling-Prozessmodells erschienen. Jetzt legen die Experten der International Group of Controlling (IGC) die englische Übersetzung als Controlling Process Model 2.0 vor.

Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controllingprozessen

Das Controlling-Prozessmodell 2.0 basiert auf dem Controller-Leitbild der IGC sowie dem Controlling Prozessmodell der in 2011 erschienen 1. Auflage. Es stellt zehn Hauptprozesse in den Mittelpunkt und dient der Analyse, Gestaltung und Dokumentation der einzelnen Prozesse sowie der Festlegung von Verantwortlichkeiten. Für die Prozesse werden die notwendigen Inputs sowie resultierende Outputs aufgezeigt.

Im Rahmen einer europaweiten Studie der IGC im Jahr 2016 über den Anwendungsstand verschiedener IGC-Controlling-Konzeptionen wurden Weiterentwicklungsmöglichkeiten identifiziert, die in das Controlling-Prozessmodell 2.0 einfließen.

Weiterentwicklung des Controlling-Prozessmodells

Die 2. Auflage basiert auf der ersten Generation des Prozessmodells und beinhaltet die folgenden wesentlichen Weiterentwicklungen:

Zusammenführung der Hauptprozesse „Operative Planung und Budgetierung“ und „Forecasting“;

Trennung des Hauptprozesses „Projekt- und Investitionscontrolling“ in 2 Hauptprozesse;

Neuer Hauptprozess „Datenmanagement“;

Neuer Analyse- und Bewertungsprozess zur potenziellen „Ausgliederung von Controlling-Prozessen in Shared Service Center“;

Hauptprozess „Funktionscontrolling“ nun im Modell angeordnet als prozessübergreifendes „Controlling von Funktionen“, das eine zweite Dimension des Controllings darstellt;

Farbliche Hervorhebung von Hauptprozessen in Abhängigkeit ihresBezugs zum Controlling;

Neue modellumspannende Anordnung des Management-Prozesses aus Zielfestlegung, Planung und Steuerung;

Integration von Analytics als verbindendendes Element bzw. Schicht zwischen Managementprozess und Controlling-Prozessen (und damit zunehmend integrierter Teil von Controlling).

Bibliografien:

Controlling Process Model 2.0

A Guideline for Describing and Designing Controlling Processes

Herausgeber: International Group of Controlling

ISBN: 978-3-648-12100-9

80 Seiten / 24,80 EUR (D)

Controlling-Prozessmodell 2.0

Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung von Controllingprozessen

Herausgeber: International Group of Controlling

ISBN: 978-3-648-10658-7

84 Seiten / 24,80 EUR (D)

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder im Haufe Shop